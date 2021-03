Startup Kovi, de aluguel de carros, lança seguro a partir de R$ 100

A startup brasileira Kovi, especializada no aluguel de carros para motoristas de aplicativo, lança nesta segunda-feira, 22, um novo produto para os clientes: o seguro veicular. Com preço a partir de 100 reais por mês, o seguro oferece proteção para casos de roubos e furtos de veículos.

Em pesquisa com clientes que possuem carro próprio sem seguro, a startup descobriu que a principal preocupação de 70% dos motoristas era com furtos e roubos. Depois, aparecia assistência 24h (45%).

“Após estudos internos, optamos por oferecer inicialmente o Kovi Seguro para furtos e roubos, pois este é um índice alto no país, além de um dos principais receios dos motoristas. Dessa forma, com o tempo pretendemos ampliar o leque de serviços, principalmente de acordo com a demanda dos condutores”, diz Adhemar Milani Neto, presidente da Kovi.

A oportunidade é grande: no Brasil, apenas 30% dos 69,6 milhões de carros estão cobertos com seguro. Além disso, os índices de roubos e furtos são altos. Só na cidade de São Paulo, segundo a Secretaria de Segurança Pública, os registros de roubos e furtos de veículos já somavam mais de 72.000 casos até setembro de 2020. Em 2019, foram mais de 135.000.

O seguro da Kovi foi desenvolvido em parceria com a Seguradora USEBENS. Os motoristas que adquirirem os serviços do Kovi Seguro poderão usar a tecnologia de rastreamento desenvolvida pela empresa.“Temos tecnologia de ponta para monitoramento e detecção de comportamentos incomuns dos motoristas, o que nos permitirá garantir mais segurança e também reaver o automóvel em até 95% dos casos”, diz Neto.

Nos casos em que os segurados tiverem o veículo roubado e não recuperado, a empresa disponibilizará, sem custos, outro carro da sua operação de aluguel para que o cliente não precise ficar sem trabalhar enquanto o reembolso é realizado. Os interessados podem solicitar o produto no site da Kovi.