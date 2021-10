Startup de saúde investida por DiCaprio vira unicórnio

A MindMaze é uma startup suíça que nasceu com o objetivo de ajudar na recuperação de pessoas com problemas neurológicos graves. Agora, a empresa, que tem o ator Leonardo DiCaprio como um de seus investidores, acaba de receber um aporte no valor de 125 milhões de reais pelo fundo AlbaCore Capital Group, um dos principais grupos investidores da Europa.

Com a nova rodada, a empresa atingiu valor de mercado de 1,5 bilhão de dólares, o que a torna um unicórnio, apelidado dado às empresas que atingem a marca do primeiro bilhão.

A proposta é usar o capital para ampliar o acesso da população à solução da MindMaze, um software que une estímulos cognitivos e realidade virtual para ajudar na recuperação de pacientes com doenças neurológicas crônicas como Parkinson e Alzeimer e também para pessoas que sofreram um acidente vascular cerebral ou lesões cerebrais causadas por trauma. A tecnologia da MindMaze busca ensinar o cérebro novamente, reeducando e ajudando pacientes a recuperarem suas funções motoras.

A startup vende o produto, uma plataforma de reabilitação com jogos interativos monitorados por câmeras, para os Estados Unidos, Europa e Ásia, em mais de 20 países.

Hoje a MindMaze já tem mais de 70 patentes e trabalha em parceria com grandes instituições de pesquisa e universidades para desenvolver novos estudos. De acordo com a Bloomberg, o capital da AlbaCore também servirá para que a healthtech amplie os testes clínicos de sua solução.

"Estamos entusiasmados com a parceria com a AlbaCore enquanto construímos a plataforma universal líder para a saúde e recuperação do cérebro. Este financiamento permitirá que a nossa equipe dedicada e parceiros avancem na nossa missão para ajudar os pacientes a se recuperarem, aprenderem e se adaptarem por meio da neurociência avançada e da terapêutica digital", disse, em nota, Tej Tadi, fundador e CEO da MindMaze.

