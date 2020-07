Startup brasileira cria sabonete que promete proteção contra a covid-19

A startup brasileira Aya Tech lançou um sabonete à base vegetal que protege contra a infecção de vírus e bactérias por até 6 horas — inclusive o coronavírus.

Nesta segunda-feira, o Brasil superou a marca de 80.000 mortes em decorrência da covid-19, após registrar mais 632 óbitos no dia, elevando a contagem total de vítimas fatais da doença respiratória causada pelo novo coronavírus a 80.120, informou o Ministério da Saúde.

O sabonete, que pode ser usado em todo o corpo, é feito à base de óleo essencial de menta e melaleuca, que possui propriedades antibióticas, bactericidas e fungicidas. Ele contém também clorexidina, um dos compostos dos sprays antissépticos vendidos em farmácias, que tem efeito residual persistente, ou seja, seu princípio ativo permanece por várias horas após a aplicação.

“Diferentemente do álcool 70% e de outros sabonetes antissépticos, que possuem ação apenas no momento da aplicação, o sabonete Gy protege contra infecção de bactérias e vírus por até 6 horas. Ele tem efeito prolongado, e combinado com outras medidas como uso de máscara e distanciamento social, é uma ferramenta importante para conter o avanço da covid-19″, explica Fernanda Checchinato, CEO da Aya Tech.

Linha Gy da Aya Tech Linha Gy da Aya Tech

O produto também neutraliza, além do coronavírus, os vírus da influenza, H1N1, herpes, HIV e adenovírus (grupo de vírus que causa resfriados, conjuntivites, pneumonia e outras doenças). O sabonete teve eficácia comprovada em laboratório e é certificado pela Anvisa.

Além do sabonete, a startup desenvolveu um gel e um spray antisséptico sem álcool com os mesmos princípios ativos do Gy.

Segundo Fernanda, é a primeira linha de higienizantes antissépticos sem álcool do mundo. “Nossa ideia era lançar produtos para pessoas que têm a pele mais sensível, como os idosos, ou problemas com dermatite. Como o efeito protetivo do sabonete Gy dura até 6 horas, ele previne a recontaminação por vírus e bactérias sem a necessidade de aplicar o produto inúmeras vezes”, disse.

Os produtos da startup estão à venda nos principais e-commerces do país, como Amazon, Americanas, Shoptime e Mercado Livre, e também no site da Aya Tech.