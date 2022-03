Shark Tank Camila Farani oferece 500 bolsas de estudos para empreendedoras

A investidora, empreendedora e jurada do programa Shark Tank Brasil Camila Farani irá oferecer gratuitamente 500 bolsas de estudo para mulheres empreendedoras. O incentivo será para o curso "Código Farani", que capacita empreendedoras no mundo digital. O lançamento da ação, chamado de “Quando ela vence, todas vencem” aconteceu na última terça-feira, data em que foi comemorado o Dia Internacional da Mulher.

O curso de empreendedorismo será oferecido pelo Ela Vence, hub de conteúdo para lideranças femininas criado por Farani e que deve impactar até 1,1 milhão de mulheres até 2023.

O objetivo da ação, segundo a shark, é ajudar novas empreendedoras a avançarem no mundo digital e estarem mais próximas de novas conquistas. "Vencer pode ter tantos significados. Para uma mulher batalhadora que não teve grandes oportunidades, por exemplo, vencer pode significar ganhar uma bolsa de estudos para se profissionalizar e conquistar espaço no mercado", diz Farani. "No fim das contas, essa ação é exatamente sobre isso — criar oportunidades para empreendedoras. Até porque, quando ela vence, todas vencem”.

Como concorrer

Para participar, as interessadas devem preencher um formulário online, seguir Camila Farani e o hub Ela Vence no Instagram e marcar duas mulheres na postagem oficial do sorteio. No fórmulário, também é necessário completar a frase “Ela vence quando….”. As vencedoras serão anunciadas semanalmente durante o mês de março pelos dois perfis no Instagram.

Para ter acesso ao formulário, basta acessar o link.