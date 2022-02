Os segredos de grandes empreendedores para ter sucesso nos negócios

Busca por autonomia, ideias inovadoras, desejo de contribuir com a sociedade ou pura necessidade: seja qual for o motivo, o fato é que os brasileiros estão empreendendo mais.

De acordo com a última edição do boletim Mapa das Empresas do Ministério da Economia, embora mais de 484 mil empresas tenham fechado as portas no segundo quadrimestre do ano passado, outras 1.420.782 foram abertas — o que representa um saldo positivo de 936.229 durante o período. O número também é o maior da série histórica, iniciada em 2011, e 26,5% maior do que o observado no mesmo período de 2020. Veja no gráfico abaixo.

Histórico de abertura e fechamento de empresas no segundo quadrimestre (de 2011 a 2021)

Os números são animadores e ajudam a comprovar a escalada do empreendedorismo no Brasil. Mas, ainda assim, não há como negar que abrir e gerenciar sua própria empresa pode ser um processo bastante desafiador.

BTG+ business: conheça a plataforma pensada para reduzir a burocracia e ajudar na solução das adversidades para PMEs

Para quem está começando, olhar para os erros e acertos de outros empreendedores é uma maneira de aperfeiçoar estratégias, evitar erros e adquirir conhecimentos importantes.

“Costumo dizer que o empreendedorismo pode ser um caminho asfaltado e com luz. Alguém que já passou por esse caminho, que antes era cheio de pedras e escuro, pode te ajudar compartilhando a experiência para que você adote soluções mais simples”, afirmou Carol Paiffer, CEO da Atom (ATOM3) e jurada do Shark Tank Brasil em entrevista à EXAME.

Pensando nisso, separamos, abaixo, algumas dicas de grandes nomes do empreendedorismo para ter sucesso nessa trajetória. Confira.

1. Seja flexível

A biografia de grandes empreendedores prova que adversidades fazem parte do caminho e que muito de seu sucesso está relacionado justamente à capacidade de contornar os obstáculos.

Não à toa, a capacidade de se adaptar e estar disposto a testar novas possibilidades já foi citada como uma das habilidades imprescindíveis para quem deseja empreender por ninguém menos que Jeff Bezos.

“Se você não for flexível, você vai bater sua cabeça contra a parede e não vai ver uma solução diferente para um problema que você está tentando resolver", afirmou o fundador da Amazon.

2. Fique de olho nas finanças

Em uma coluna publicada na EXAME, a empreendedora e especialista em finanças Nathália Arcuri discorreu sobre a importância de um bom planejamento financeiro para que sua empresa possa enfrentar períodos de crise.

“Se nós, empreendedoras e empreendedores, vivemos em um mundo incerto, volátil e caótico, que tal preparar nosso barquinho para pescar na próxima tormenta em vez de sermos engolidos por ela? Ela vai vir, pode ter certeza. E é por isso que, como dona ou dono do seu negócio, você precisa estar de olho no caixa”, escreveu.

De fato, fazer um bom acompanhamento das finanças empresariais é indispensável para manter a operação em tempos de dificuldades — e também para identificar os momentos que favorecem a realização de novos investimentos no negócio. Nesse sentido, ferramentas que auxiliam na gestão financeira podem ser grandes aliadas dos empreendedores.

É o caso, por exemplo, do BTG+ business, plataforma do BTG Pactual totalmente focada em soluções para PMEs. Além de ajudar empreendedores a terem maior visibilidade de seu orçamento por meio de um acompanhamento em tempo real de todas as receitas e despesas da empresa, a plataforma também viabiliza uma visão consolidada do orçamento por mês ou trimestre.

Outras soluções oferecidas pelo BTG+ business incluem a antecipação online das vendas no cartão; conta digital PJ sem taxa mensal de manutenção; Pix ilimitado e sem custos; isenção de tarifas; financiamento para energia solar e linha de crédito agrícola.

Inove seu jeito de fazer negócios com a expertise do maior banco de investimentos da América Latina! Saiba mais sobre o BTG+ business

3. Mantenha-se curioso

Em um mundo em constante transformação, a habilidade de continuar aprendendo é outro diferencial importante para quem busca o sucesso no mundo dos negócios.

“Para o estudante curioso, essa é a melhor época, pois sua capacidade de constantemente refrescar seu conhecimento com podcasts ou aulas online é melhor do que nunca”, disse Bill Gates em 2019. Para o cofundador da Microsoft, aqueles que estão em constante processo de aprendizado, também estão caminhando para transformar seus sonhos em realidade.

4. Preste atenção nos clientes

Outro aprendizado trazido por Gates tem a ver com a experiência do cliente. “Seus clientes mais insatisfeitos são sua maior fonte de aprendizado”, disse o empresário certa vez.

Incentivo ao engajamento nas redes sociais, pesquisas de NPS (sigla em inglês para Net Promoter Score) e um SAC 2.0 bem realizado são apenas algumas das ferramentas que as empresas podem utilizar para se aproximar do público, entender seus feedbacks e aprimorar produtos e serviços.