Sebrae vai ajudar PMEs a movimentar R$ 100 mi em 5 dias. Como?

O Sebrae definiu uma meta ousada para os próximos dias: fazer com que micro, pequenas e médias empresas movimentem 100 milhões de reais em negócios. O objetivo faz parte da agenda da instituição para a Feira do Empreendedor, evento que acontece entre os dias 23 e 27 de outubro, em formato digital.

Você consegue imaginar o seu negócio na capa da EXAME? Nós conseguimos! Entenda como.

A edição de 2021 do maior evento do Sebrae acontece online, em um ambiente criado especialmente para a ocasião e que leva o nome de "Sebrae Experience", uma plataforma de realidade virtual onde estão sendo realizados os encontros com consultores, rodadas de negócios, exibição de produtos e serviços e transmissão de painéis ao vivo.

Até o final da Feira, o Sebrae estima alcançar 100.000 pessoas, entre investidores e empreendedores, e realizar cerca de 300.000 atendimentos de pequenos empresários que precisam de consultorias em assuntos regulatórios e financeiros, por exemplo. As inscrições podem ser feitas pelo link.

Além do Sebrae, outras empresas organizam eventos e aulas nesta semana voltados para empreendedores que têm ou desejam começar um negócio, de maneira online ou presencial. Confira abaixo:

Confira a lista de eventos empreendedores da semana

1. Saúde mental no empreendedorismo

Quando: 28 de outubro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Antes da pandemia a ONU já alertava sobre como a depressão poderia ser a doença mais incapacitante do ambiente econômico. De olho nesse cenário, a Tropolab apresenta o estudo que avalia os impactos recentes na saúde mental das pessoas que empreendem no Brasil. No webinar, Marina Mendonça, diretora de cultura e times da Troposlab, Marcela Mansur, professora e pesquisadora da UFMG e Jucelha Carvalho, CEO da Smart Tour Brasil farão uma análise exclusiva sobre os dados coletados na pesquisa e os insights que eles geram para o cuidado com o futuro do ecossistema empreendedor brasileiro.

2. Como maximizar as vendas na Black Friday e no Natal

Quando: 27 de outubro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Fecomercio RJ e o Senac RJ, com o apoio do Sebrae Rio e do Sesc RJ, promovem uma palestra gratuita voltada para pequenos e médios empresários do estado do Rio de Janeiro impulsionarem suas vendas na Black Friday e no Natal, com dicas sobre posicionamento da marca, planejamento de vendas e estoques, precificação, experiência do cliente, promoções, visual de loja, marketing e CRM, importância de treinamento e motivação da equipe, e-commerce, redes sociais e marketing digital. Participam Luiz Antonio Secco, embaixador de varejo do Senac RJ e sócio-diretor da Azov Consultoria e Educação, e Pedro Scripilliti, especialista em montagem e gestão de e-commerce, irão abordar as melhores práticas de vendas e de fortalecimento de marca, principalmente neste momento de retomada econômica do comércio.

3. Webinar Adobe Commerce e Mercado Pago “Pré-Black Friday”

Quando: 26 de outubro, a partir das 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Com projeção de faturamento de 6,1 bilhões de reais para 2021, de acordo com dados da Neotrust, a Black Friday se tornou uma das datas mais importantes para o comércio eletrônico no Brasil. Para oferecer bons insights para as empresas se destacarem no mercado consumidor, executivos da Adobe Commerce e do Mercado Pago se unem no evento online “Pré-Black Friday”, no dia 26 de outubro, das 11h às 11h50.

4. HR Impact

Quando: 27 e 28 de outubro, a partir das 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O HR Impact, evento da startup de RH Tech JobConvo vai reunir especialistas como Rodrigo Chaves, coordenador de comunicação, cultura, DHO e diversidade na Vivara, para falar da atração de diversidade nas empresas, saúde mental nas organizações, com Larissa Cordeiro, HR business partner na Bionexo, e clima organizacional na volta aos escritórios, com Letícia Rocha Rodrigues, coordenadora de comunicação institucional e PR na agência Jüssi.

5. WebTalk

Quando: 26 de outubro, das 10h às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A terceira edição do GIC Amplia WebTalk traz grandes atores do varejo para debater os principais oportunidades e tendências na transformação digital. "Processos essenciais, custos e vantagens do E-Commerce e do Marketplace" é o tema da próxima edição, que integra a série de webinars que a GIC Brasil, empresa de tecnologia e inovação para o varejo alimentar, realiza este ano.

Fique por dentro das principais tendências do empreendedorismo brasileiro. Assine a EXAME.

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.