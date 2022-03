Referência em negócios, EXAME vai reconhecer empresas em crescimento

Com quase 20 milhões de empresas ativas, o Brasil é um berço para o espírito empreendedor. Com o aumento do número de negócios iniciados durante a pandemia, o crescimento dos ecossistemas de startups e o posicionamento de diversas investidoras, o país está cheio de negócios atingindo novos patamares de crescimento e se tornando referências no mercado.

É com o objetivo de reconhecer essas empresas que a EXAME, com apoio do BTG Pactual, está lançando o Ranking EXAME Negócios em Expansão 2022. Com suporte técnico da consultoria PwC Brasil, esta iniciativa busca trazer reconhecimento e visibilidade para os negócios mais promissores do ano.

O que é o ranking?

Há mais de cinco décadas, a EXAME vem ajudando empresas brasileiras a se abrirem para o mundo ao dar visibilidade à trajetória de empreendedores e líderes inspiradores. Este ano, o ranking busca ser um anuário dos negócios brasileiros que mais conseguiram expandir vendas e conquistar mercados ao longo dos últimos meses.

Como vai funcionar o ranking?

O Ranking EXAME Negócios em Expansão será feito a partir da análise de dados, de forma qualitativa, de demonstrativos contábeis referentes aos anos-base de 2021 e 2020. As empresas serão agrupadas e elencadas conforme o crescimento de sua receita líquida anual e conforme critérios qualitativos, para que o ranking consiga abarcar a diversidade das organizações empresariais e seja uma reflexão da realidade empresarial brasileira.

Como participar?

Qualquer grupo econômico ou empresa privada com sede no Brasil e com receita líquida anual entre R$ 2 milhões e R$ 300 milhões está elegível para participação. Fique atento às datas importantes:

Mais informações você confere no regulamento completo. Ficou interessado? As inscrições já estão abertas e podem ser feitas clicando aqui.