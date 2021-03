Oi Seu Negócio: conexão e serviços digitais para apoiar pequenos negócios

Imagine contratar um serviço de internet de fibra ótica de altíssima velocidade que ainda ajude empreendedores a ampliar as vendas e alcançar melhores resultados. Sim, isso é possível com a Oi Seu Negócio, segmento da Oi voltado para micro e pequenos negócios. Ao adquirir a Oi Fibra, o cliente também tem acesso a serviços que aumentam a visibilidade e a digitalização de seus empreendimentos.

“A Oi elaborou ofertas de seu serviço de fibra ótica de altíssima qualidade com soluções completas que impulsionam os negócios dos clientes e aceleram a transformação digital dos pequenos negócios, ajudando também a alavancar o empreendedorismo no Brasil”, afirma Roberto Guenzburger, diretor de marketing do varejo e empresarial da Oi.

Para impulsionar pequenos empreendimentos de diversos segmentos na busca por eficiência, a operadora acaba de firmar novas parcerias para agregar valor a seus serviços de telecomunicações.

Parcerias

Entre os serviços disponibilizados está o Olist, um ecossistema de vendas online completo que oferece serviços de catálogo, controle de operação, pagamentos, logística e exposição de anúncios em diversos canais de venda. O cliente ganha reputação, visibilidade e competitividade online, o que o possibilita a vender mais.

A solução contempla contratos exclusivos com alguns dos maiores marketplaces do Brasil, como Shoptime, Mercado Livre, Ponto Frio, Americanas.com, Via Varejo, Carrefour, Extra, B2W Digital, Amazon, Casas Bahia e Submarino, além de outras plataformas de e-commerce.

O cliente cria uma conta de forma rápida e, se toda a documentação necessária estiver correta, já pode iniciar a operação de vendas em poucos minutos. A interação com consumidores na pré-venda é direta e em tempo real. A plataforma também oferece condições exclusivas de envio pelos Correios ou outras transportadoras parceiras, reduzindo o prazo médio de entrega de 15 para quatro dias.

O empreendedor recebe o valor das vendas realizadas nos marketplaces em um só lugar, simplificando a gestão financeira e minimizando erros. E os repasses do mês são feitos em dois ciclos, o que permite ter controle e previsibilidade do faturamento.

Há, ainda, outros benefícios. Os clientes contam com orientações de especialistas que revisam o cadastro dos produtos e sugerem melhorias para aumentar a performance do negócio, além de acesso a uma ferramenta de competitividade para verificar se o seu preço é atraente, comparando com os valores de mercado.

Campanhas publicitárias

O outro serviço disponibilizado aos clientes do segmento é o Aceleraí, plataforma de comunicação com conteúdo personalizado para alavancar as vendas de pequenos empreendedores. A solução dá suporte à criação de campanhas publicitárias com diversas peças em um formato-padrão que permite “encaixar” a logomarca, o site e o telefone do negócio, além de divulgar seus serviços e produtos em redes sociais e outras mídias.

Após o upload na plataforma — o acesso será dado em até 72 horas após a instalação —, o cliente pode escolher a campanha de acordo com a data comemorativa mais adequada ao seu negócio. Dentro de 48 horas, ele receberá por e-mail o material finalizado para divulgação. Também é possível fazer o download das peças na própria plataforma.

Entre as entregas, estão stories mensais que poderão ser divulgados nas redes sociais do negócio, como Facebook e Instagram, ou enviados pelo WhatsApp corporativo. Eles podem ser publicados durante o período de um ano ou até o término da assinatura. O cliente também recebe dicas de divulgação para seu negócio, como usar melhor as redes sociais, boas práticas no Facebook e como aproveitar melhor o ponto de venda.

Com o Aceleraí, o cliente poderá fazer campanhas publicitárias completas de um jeito inovador e com foco em oportunidades do varejo ou no segmento de atuação de seu estabelecimento.

Mais do que acesso à internet

Para ter acesso a ambas as parcerias, basta o cliente adquirir o serviço da Oi Fibra. Além de telefone fixo (VoIP), ele disponibiliza internet conectada por fibra ótica em duas velocidades: 200 mega (99,90 reais/mês para ter velocidade, qualidade e estabilidade) e 400 mega (139,90 reais/mês para conectar vários usuários ao mesmo tempo, com alta estabilidade e upload de 200 mega). Os valores são válidos pelo período de um ano para contrato com pagamento em débito em conta-corrente e com conta digital.

Os clientes do Oi Seu Negócio podem ainda contratar por um valor adicional o Oi Marketing Digital (30 reais/mês). Ele oferece duas ferramentas: a primeira é o Oi Ads, que permite ao cliente criar uma mensagem, escolher o público-alvo, a localidade, o gênero e a faixa etária em que deseja anunciar para fazer propaganda de seu negócio.

A outra é o Oi Instapost, que possui funções como agendar e publicar stories para auxiliar na captação de novos clientes, e acompanhar os resultados.

Já a solução Oi Segurança (15 reais/mês) oferece facilidades como armazenamento de arquivos em nuvem, privacidade em redes Wi-Fi, prevenção de roubos de senhas de celulares, além de antivírus para proteção de computadores e smartphones. A solução pode ser usada em até cinco dispositivos.

Mais informações sobre o Oi Seu Negócio e o regulamento das ofertas estão disponíveis em www.oi.com.br/oiseunegocio.