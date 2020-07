O Mercado Livre está com inscrições abertas para a segunda edição do seu programa “Empreender com Impacto” no Brasil. A iniciativa, que ajuda negócios de impacto da América Latina, oferece capacitação online para empreendedores nas suas estratégias de comércio e marketing digital.

Interessados podem se inscrever no site até o dia 10 de julho. O curso acontecerá de julho a setembro e será composto por mentorias e conteúdos práticos elaborados a partir das experiências de venda do Mercado Livre.

Ao final do curso, os participantes concorrem ao Prêmio Empreender com Impacto LATAM, que dará aos três finalistas 5.000, 10.000 e 20.000 dólares.

Entre os mentores do programa estão nomes como Adriana Barbosa, presidente da PretaHub; Mateus Mendonça, fundador da Giral Viveiro de Projetos; e Ellen Carbonari, diretora de inovação e empreendedorismo social na Semente Negócios.

“Entendemos que o conhecimento do Mercado Livre em comércio eletrônico, somado à ampla experiência empreendedora dos nossos parceiros, pode contribuir para a superação de alguns dos desafios de comercialização, inclusão digital e sustentabilidade financeira enfrentados pelos negócios de impacto”, afirma Laura Motta, gerente de sustentabilidade do Mercado Livre no Brasil.

No ano passado, a empresa argentina Épicos, que produz farinhas agroecológicas, foi a vencedora na região. Já a Free Soul Food, empresa de alimentação de São Paulo, focada em empregar mulheres imigrantes e pequenas empreendedoras, representou o Brasil na final e foi destaque como menção honrosa.