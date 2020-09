Governo libera R$ 5 bilhões para crédito para PMEs via maquininhas

O governo federal anunciou nesta segunda-feira, 28, a liberação da primeira parcela de 5 bilhões de reais para o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito (Peac) na modalidade de garantia de recebíveis. No total, a União vai disponibilizar 10 bilhões de reais ao programa.

Com o Peac via maquininhas, microempreendedores individuais (MEIs) e empresas com faturamento menor que 4,8 milhões de reais por ano poderão tomar crédito com melhores condições. Os empreendedores poderão solicitar o dobro do valor médio de faturamento mensal da empresa antes da pandemia, com teto de 50.000 reais por operação.

O programa é garantido pelos recursos da União, mas as empresas precisarão colocar como garantia os recebíveis que serão originados nas maquininhas de cartão de crédito utilizadas no negócio.

As empresas que pedirem o crédito até o dia 31 de dezembro terão taxa de juro anual de 6%. Os bancos oferecem seis meses de carência e prazo total de até 36 meses para pagamento do empréstimo.

O programa foi criado para facilitar o acesso ao crédito aos empreendedores e pequenas empresas brasileiras afetadas pela crise causada pela pandemia do novo coronavírus. Estima-se que o programa irá conseguir atender até 3 milhões de empresas.

A partir do dia 1º de outubro, as empresas que se enquadram no programa já podem solicitar o crédito nas instituições habilitadas. Para facilitar a concessão, o empréstimo poderá ser concedido diretamente na máquina de cartão de crédito.

Veja abaixo a lista de instituições que podem operar o programa segundo o BNDES: