A crise pode ser uma oportunidade. Com a pandemia de coronavírus, muitas associações, empresas e universidades estão organizando eventos online para ajudar o empreendedor que está precisando se reinventar neste momento.

Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos que vão acontecer na primeira semana de agosto. Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a aceleradora de negócios ACE. No curso, empreendedores de todos os setores aprendem o passo a passo da inovação disruptiva – e os motivos pelos quais ela é fundamental para o sucesso do negócio. Veja aqui.

Confira a lista de cursos abaixo:

1 – Festival Alma – Festival Digital de Negócios Conscientes

Data: de 10 a 12 de agosto

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Grupo Anga, o Instituto Capitalismo Consciente Brasil (ICCB) e o Sistema B realizam o Festival Alma – um evento digital gratuito de negócios conscientes. Será um momento para proporcionar inspiração, conhecimento, apoio e rede para líderes que estão vivendo e agindo sobre os desafios da transformação do mundo do trabalho. Entre os palestrantes confirmados estão o filósofo norte-americano Edward Freeman, idealizador da “Teoria do Stakeholder”, e os indianos Raj Sisodia e Nilima Bhat, o fundador do movimento global Capitalismo Consciente e a criadora da filosofia Shakti, ambos, autores do livro “Liderança Shakti”, que defende o equilíbrio do poder feminino e masculino nos negócios.

2 – JA Brasil e Microsoft oferecem o curso ‘Meu Primeiro Site’

Inscrições: até dia 10 de agosto, pelo site

Data: início no dia 17 de agosto

Custo: gratuito

A JA Brasil, com apoio da Microsoft, oferece o curso de programação 100% online e gratuito, o ‘Meu Primeiro Site’. São 700 vagas disponíveis para jovens entre 15 e 22 anos, que estudam ou que já se formaram na rede pública de qualquer estado do país. Durante o programa, os participantes serão apresentados a ferramentas que os ajudarão a desenvolver as habilidades necessárias para a criação de seu primeiro site. Todos os participantes receberão um certificado e os dois que criarem os melhores projetos serão premiados com uma bolsa de estudos de até 2.000 reais para seguir com a formação na área de tecnologia.

3 – Semana do Investidor Iniciante

Data: dos dias 10 a 16 de agosto, às 9h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Para ajudar investidores iniciantes a obter uma melhor performance na bolsa, o especialista em investimentos Lucas Rufino realizará a Semana do Investidor Iniciante. Entre os dias 10 e 16 de agosto, ele disponibilizará três videoaulas, que vão ajudar as pessoas a identificar quais são os melhores investimentos, como montar uma carteira de sucesso, investir com segurança, definir metas e prever o retorno de investimento.

4 – MAYBLOG | aprenda como empreender online

Data: dia 10 de agosto, às 9h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site



O MAYBLOG tem como objetivo disseminar vídeos didáticos sobre empreendedorismo online, abordando temas como e-commerce, presença, inclusão, conteúdo e ferramentas digitais. A estrategista e educadora digital Mayra Pugliesi, por meio dos vídeos, irá ensinar e ajudar o profissional autônomo e pequeno empreendedor como vender seu negócio nas redes sociais.

5 – Bagy – Imersão nos segredos da venda online

Data: de 10 a 13 de agosto, às 9h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: pelo Instagram

Entre os dias 10 e 13 de agosto, Pedro Rabelo, presidente da plataforma Bagy, que ajuda pequenos e médios varejistas a criarem seu e-commerce, comanda a série de lives sobre imersão nos segredos da venda online. Serão quatro encontros para ensinar os pilares para quem quer colocar sua loja na internet, mas não sabe por onde começar, ou quem já tem, mas deseja potencializar suas vendas.

6 – ANPEI Sessions | Papo de CEO – com Daniela Manique, Presidente da Solvay na América Latina

Data: dia 10 de agosto, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site



Daniela Manique, presidente da Solvay na América Latina & presidente da unidade global de negócios da Rhodia/Solvay, participa do ANPEI Sessions | Papo de CEO, promovido pela Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI). Sob o tema “O futuro da inovação aberta e o papel das grandes empresas”, Daniela irá falar sobre as principais perspectivas para a inovação aberta no mercado brasileiro e como as grandes empresas podem contribuir com o seu avanço.

7 – Negócios de Impacto e as oportunidades para as comunidades: desafios para a pandemia

Data: dia 10 de agosto, às 19h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Instituto Nexxera apresenta o webinar “Negócios de Impacto e as oportunidades para as comunidades: desafios para a pandemia”, que tem como objetivo criar um ambiente de diálogo para pensar estratégias práticas para potencializar os negócios de impacto socioambiental. O webinar contará com a participação do Prof. Dr. Geraldo Campos (consultor e mentor no Instituto Nexxera), Ruth Mello (professora na Escola de Negócios da PUC-RIO), Cleuse Soares (cofundadora do Morro do Silício) e Lázuli Mashal Santos (da Negrócios). Os participantes vão abordar as dificuldades dos empreendedores brasileiros que foram acentuadas com a pandemia e como a criar novas alternativas e estratégias para a manutenção dos negócios.

8 – Jornada de Empreendedor à Tubarão

Data: entre 10 a 13 de agosto, às 21h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site



A empresária Cris Arcangeli, presidente da Beuty In e uma das investidoras do Shark Tank Brasil, do canal Sony, promove entre os dias 10 a 13 de agosto, a jornada “De Empreendedor a Tubarão”. A iniciativa virtual contará com 12 horas de mentoria ao vivo e gratuita aos empreendedores que buscam estratégias para alavancar os negócios na retomada econômica.

9 – Digital Product Week 2020

Data: de 10 a 14 de agosto, entre 14h e 21h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site



A Tera, empresa de educação com foco em profissões e habilidades da Economia Digital, realizará a 3ª edição da Digital Product Week, um curso intensivo de cinco dias de duração, com mais de 30 horas de conteúdo gratuito para os profissionais em busca de recolocação profissional e migração de carreira, para as lideranças de empresas tradicionais em processo de transição digital e para as pessoas em ascensão profissional em busca de oportunidades e contatos no mercado digital.

10 – Re.StartSe

Data: de 10 de agosto a 4 de setembro, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site



Na quarta temporada do Re.StartSe, programa de capacitação gratuito para empreendedores e executivos, serão abordados temas como as novas tecnologias que estão transformando negócios; o novo modelo de gestão praticado por startups que lideram a revolução digital; novos modelos de negócios que permitem que empresas cresçam exponencialmente; e novas competências e habilidades exigidas por recrutadores. A cada aula são apresentados cases de negócios por profissionais e executivos de empresas de diversos setores, como iFood, Gupy e Bain & Company.

11 – StartOut Brasil Ciclo Bogotá-Medellín

Data: entre os dias 10 de agosto e 8 de setembro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site



Podem se candidatar ao StartOut Brasil Ciclo Bogotá-Medellín startups brasileiras maduras com foco em expansão e internacionalização, com o produto/serviço finalizado para comercialização e que estejam faturando ou que tenham recebido algum tipo de investimento. Para ingresso no programa, os projetos são inicialmente analisados em quatro dimensões: grau de inovação, mapeamento do mercado de destino, maturidade para inserção internacional e equipe. Após a primeira etapa, a seleção segue outros critérios, que deverão ser conferidos no regulamento do ciclo. A lista com as startups selecionadas será divulgada em 2 de outubro de 2020.

12 – O Futuro dos Eventos Presenciais

Data: dia 11 de agosto, às 17h30

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube ou Twitter

Qual o futuro dos eventos presenciais após a pandemia? Esse é o tema do bate-papo promovido pela agência Virta Comunicação esta semana. Os convidados são Simon Szacher, um dos fundadores do Pixel Show, e Francesco Farruggia, presidente do Instituto Campus Party, dois dos maiores eventos de tecnologia da América Latina, adaptados para uma versão online este ano.

13 – As mudanças no consumo causadas pela pandemia

Data: dia 11 de agosto, às 17h30

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

Guilherme Werner, sócio-consultor da Brain, e Sergio Czajkowski Jr., professor universitário, vão debater as mudanças no consumo ocasionadas pela pandemia do novo coronavírus.

14 – Estratégica de Marketing Digital para negócios

Data: 11 de agosto, às 19h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

Um é especialista em educação financeira e o outro é em educação corporativa. Juntos, Daniel Scott, da HyperXP, e Norton Reveno, do Milhas Lucrativas, cumulam mais de 200.000 seguidores nas redes sociais e no Youtube. No dia 11 de agosto, eles vão compartilhar dicas de estratégias de marketing digital para negócios.

15 – Festival Agile Trends

Data: entre os dias 11 e 13 de agosto

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Festival Agile Trends é um evento online e gratuito com o propósito de compartilhar e ajudar pessoas e empresas a se fortalecerem neste momento de incerteza. Com 12h de conteúdo por dia, o evento contará com a presença de quatro keynotes e mais de 100 palestras e debates entre profissionais experientes discutindo temas como transformação ágil, cultura e práticas ágeis, trabalho remoto e gestão de produtos. Amazon Web Services, Bradesco, Gympass, iFood, Johnson & Johnson são alguns dos palestrantes.

16 – EuFest 2.0

Data: entre os dias 11 e 13 de agosto

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O EuFest 2.0 é um festival 100% digital e gratuito sobre carreira e empregabilidade organizado pela Eureca, consultoria que conecta jovens com o mercado de trabalho. Em sua segunda edição, o evento vai debater questões sobre como as empresas e a sociedade podem minimizar a situação de desemprego entre os jovens, colaborando para uma retomada consistente e consciente da economia frente aos impactos da pandemia na economia global e no cotidiano. Entre os convidados confirmados na programação estão: João Souza (cofundador e presidente do FA.VELA), Ligia Camargo (gerente de sustentabilidade e comunicação do Grupo Ultra), Luiz Felipe Massad (diretor de gestão de pessoas no Magazine Luiza), Nicolas Giffoni (Fundador do IEEP – Instituto de Educação por Experiencia e Prática) e Ramsés Abdul Ghani (líder global de RH da IBM).

17 – Tendências de Comunicação Digital

Data: dia 11 de agosto, às 16h

Custo: gratuito

Onde: no Instagram

Para falar sobre a forma de comunicação ideal no ambiente corporativo e as tendências de comunicação digital, o presidente da For You Marketing, Humberto Tadeu, juntamente com a vice-presidente, Hosana Batista, vão debater o assunto com a fundadora do Método Destrave e Fale, Martha Santos.

18 – Como investir no mercado imobiliário em tempos de juros baixo

Data: dia 11 de agosto, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site



A Yuca, startup referência em coliving no Brasil, promove seu primeiro webinar sobre o mercado de investimentos com foco no imobiliário, trazendo insights sobre o setor e dicas de como aproveitar a baixa de juros. O evento conta com participação do cofundador da Yuca, Rafael Steinbruch, e Bruno di Giacomo, sócio-fundador da Blackbird Investimentos.

19 – #CuboDemoDay para CEOs

Data: dia 12 de agosto, das 9h30 às 11h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site



Buscando fomentar o mercado e trazer o debate sobre transformação digital a partir da inovação aberta nas grandes empresas, o Cubo Itaú realiza seu quarto evento online voltado para C-levels. Em parceria com a Blue Ocean, o Demoday Cubo será uma série de cinco eventos. Nesta edição, foram convidados presidentes e diretores de grandes empresas para falar sobre inovação no seu setor, como liderar em tempos de crise e, claro, como as startups estão revolucionando seus mercados e as empresas através de inovação aberta. Cinco startups que entregaram resultados significativos em grandes empresas também irão se apresentar: Talent Academy, FieldLink, You Club, Hubify e Prosas.

20 – Webinar Protocolos de retomada dos negócios

Data: dia 12 de agosto, às 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site



A Omie, plataforma de gestão para empresas, promove webinars para auxiliar todos os empreendedores brasileiros em parceria com o Sebrae Nacional. O tema da palestra desta quarta-feira, ministrada por Anny Santos, coordenadora nacional de valor da moda no Sebrae Nacional, são os protocolos de retomada dos negócios.

21 – Lições da Ramper no processo de formação do time de vendas

Data: dia 12 de agosto, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site



Nesta edição do Benchtech, organizado pela agência Layer Up, Ricardo Corrêa, presidente da Ramper, irá trazer as lições da empresa no desenvolvimento do seu processo comercial e processo de formação do time de vendas. A ideia é estimular outros empreendedores a replicar o processo.

22 – Talk de Líderes Movile – Produtos: estratégia, escalada e gestão

Data: dia 12 de agosto, às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A área de gestão e desenvolvimento de produtos é uma das mais importantes dentro de uma empresa de tecnologia e apresenta diversos desafios, desde a concepção, até a ampliação e posterior manutenção e evolução do que é criado. Pensando em fomentar discussões sobre o tema, o Grupo Movile vai realizar mais uma edição do Talk de Líderes. A conversa ao vivo vai abordar as dificuldades de escalar um produto e o time, e como montar uma estratégia que esteja extremamente conectada com o negócio. O encontro terá mediação de Marcell Almeida, Fundador do PM3 e ProductCamp, e contará com a participação de Mauro Piazza (diretor de produto do iFood), Marcia Asano (diretora de operações da Wavy) e Jorge Gomes (diretor de produtos da MovilePay).

23 – Webinar Novos Tempos na Moda: Tecido Antiviral

Data: dia 12 de agosto, às 19h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

Recentemente, as empresas Cataguases e Dalila Têxtil anunciaram uma parceria para aceleração da oferta de tecidos com acabamento antiviral. Juntas, realizam webinar que terá como mediadora a jornalista de moda Lilian Pacce. Entre os participantes estão Richard Stad, presidente da Aramis Menswear, e Carlos Ferreirinha, fundador da MCF Consultoria. O debate contará ainda com a participação de André Klein, diretor da Dalila Têxtil, e Tiago Peixoto, diretor da Cataguases. O webinar conta com o apoio do movimento Sou de Algodão e das associações Febratex Group, SIFT-MG e FIEMG.

24 – Locaweb Digital Conference Online

Data: dias 12 e 13 de agosto, das 16h às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Grupo Locaweb promove a 22º edição do Locaweb Digital Conference, uma extensão do movimento #JuntosNoDigital, que tem ajudado as pequenas e médias empresas na crise. O evento reúne profissionais com know how diferenciado para compartilhar tendências do mercado digital. As palestras serão divididas em Presença Digital, Inovação e Como Vender pela internet no futuro do e-commerce após pandemia, trazendo cases de sucesso e dicas para planejamento estratégico.

25 – Pixeon Digital Health – 2ª edição

Data: 12 de agosto, a partir das 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site



A empresa de tecnologia e inovação para saúde Pixeon realiza, em parceria com o Hospital das Clínicas, PluginBOT e Distrito Inova HC, a segunda edição do evento Pixeon Digital Health. O evento é sobre a aplicabilidade real e os benefícios dos robôs e da inteligência artificial na rotina diária das áreas de um Hospital 4.0. Os palestrantes são médicos que já possuem experiência inovadora no cuidado pela vida.

26 – Autoimagem e Networking

Data: dia 12 de agosto, às 17h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

A fundadora das empresas “CR Coaching de Resultado” e “Arquitetura de Pessoas”, focadas em oferecer iniciativas inovadoras para aproximarem as pessoas do sucesso, Carol Reis, fará live sobre autoimagem e networking no próximo dia 12, a partir das 17h, no Instagram do Instituto Rede Mulher Empreendedora.

27 – Como contratar e integrar estagiários na pandemia

Data: dia 12 de agosto, às 18h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

Richard Vasconcelos, presidente da LEO Learning Brasil, fala sobre como as empresas podem e devem continuar investindo em seus negócios. No dia 12 de agosto ele recebe Diego Cidade, presidente da Academia do Universitário, em um bate papo sobre como contratar e integrar estagiários em tempos de pandemia.

28 – Digital Show

Data: dia 12 de agosto, às 18h30

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

O #DigitalShow é uma iniciativa da Verity em que são entrevistados profissionais referências em seus mercados, em um formato de talk show ao vivo, com duração média de 40 minutos. No dia 12, Tiago Alves, presidente da Regus no Brasil, fala sobre o futuro do trabalho.

29 – VC para Founders – VC 107: Building a Rocketship



Data: dia 12 de agosto, das 18h30 às 21h30

Custo: 25 reais

Inscrições: pelo site



O Cubo Itaú, em parceria com a Redpoint eventures, traz para os fundadores de startups um programa para educar e ajudar empresas que estejam em fase de captação com fundos pela primeira vez. Com o intuito de facilitar esse processo e preparar o fundador para essa parte difícil da jornada que é compreender a mente do investidor de risco e conseguir mostrar o ganho potencial de sua empresa daqui a vários anos.

30 – Desafio das Vendas e o Papel da Liderança

Data: dia 12 de agosto, das 19h às 21h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site



Para falar sobre os desafios das vendas e o papel da liderança e como inspirar equipes de vendas e atendimento, Carol Manciola, presidente da Posiciona Educação e Desenvolvimento, convidou Isabel Portela, superintendente do Parque Shopping Belém, Ricardo Batista, presidente do Tribanco, e Elisa Tawil, fundadora do Mulheres do Imobiliário.

31 – Como agir na hora de renegociar contratos

Data: dia 12 de agosto, às 20h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

A live feita pelo advogado Emanuel Pessoa, especialista em negociação de contrato e direito internacional, é voltada para empreendedores de todos os segmentos com o intuito de tirar dúvidas e ensinar o passo a passo de como agir na hora de precisar renegociar contratos. O especialista irá falar sobre prioridades na renegociação, como lidar com dívidas e honrar compromissos na retomada das atividades comerciais.

32 – Programa de Incentivo de Bolsas para a Cria.School

Data: de 12 a 14 de agosto

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site



Com o objetivo de ajudar profissionais de marketing e publicidade que perderam o emprego durante a pandemia a se capacitarem melhor e reconquistarem uma vaga no mercado, a plataforma de educação Cria School abre processo seletivo de 12 a 14 de agosto para dar 200 bolsas de 50% de desconto no curso Formação em Estratégia Digital. Os critérios para conquistar a bolsa são: ter perdido o emprego entre março e agosto de 2020, estar desempregado e não ser dono de empresa ou fazer parte de quadro de sócios.

33 – Feira Virtual de Franquias

Data: dia 13 de agosto, horários agendados pelo visitante

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A feira tem formato inovador, no qual interessados em empreender no segmento do franchising podem agendar um horário e conversar com o responsável pela marca franqueadora. Há opções de franquia a partir de 4.500 reais.

34 – Na Corrida da LGPD: Como estruturar sua empresa a tempo?

Data: dia 13 de agosto, às 10h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site



Com a Lei Geral de Proteção de Dados chegando, muitas empresas e empreendedores ainda não estão atentos a movimentação necessária para ficar dentro das novas regras a tempo. Com tantas informações, mudanças e dúvidas, acabam deixando as empresas muitas vezes desnorteadas dentro desse cenário. Pensando nisso, a Compugraf, em parceria a OneTrust, estruturou o webinar para solucionar todas as dúvidas dos gestores junto com grandes especialistas.

35 – 8 práticas de marketing digital que sua empresa precisa adotar para subir de nível

Data: dia 13 de agosto, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Evento ao vivo com o intuito de trazer dicas e estratégias de como atrair, impactar e engajar seu público em potencial. O webinar será apresentado por Thiago Rocha (diretor de crescimento da Resultados Digitais) e Chris Fedrizzi (corodenador de crescimento da B2B Stack) e abordará pontos de interesse para todo profissional de marketing que deseja obter ainda mais resultados de suas estratégias digitais, como SEO, ROI, Automação de Marketing, Geração de Leads pelas Redes Sociais e muito mais.

36 – Agronegócios e Desafios Fiscais e Contratuais

Data: dia 13 de agosto, às 11

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site



A equipe do Zilveti Advogados dá sequência a série de lives semanais para o debate sobre os principais temas que cercam o mundo jurídico. Fernando Zilveti, Marcela Cavallo e Roberto Codorniz vão discutir sobre os desafios jurídicos que envolvem o tema do agronegócio, desde os tributos aplicáveis ao setor a contratos essenciais para a realização da atividade.

37 – Let’s Grow: Novo papel da loja física

Data: dia 13 de agosto, das 14h30 às 16h

Custo: 33 reais

Inscrições: pelo site

Antes, a loja física tinha o desafio de representar um estilo de vida e trazer ao público ofertas imperdíveis. A nova loja física é um espaço onde uma marca explora uma nova direção, ideia, iniciativa ou conceito. A transformação digital está acelerada e os negócios não podem parar. Para que isso aconteça, é preciso se adaptar ao momento atual. Nesse encontro, promovido pela B2Mamy com Marcelo Cherto, o debate gira em torno de desafios e ameaças para o varejo brasileiro neste período de crise e no pós-covid e dos novos papéis da loja física olhando para o futuro.

38 – Live de lançamento da Expo Franchising ABF Rio Virtual

Data: dia 13 de agosto, às 16h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

A Associação Brasileira de Franchising Seccional Rio de Janeiro (ABF Rio) promove uma live com informações sobre todas as novidades da próxima Expo Franchising ABF Rio 2020. Diante dos desafios impostos pela pandemia da covid-19, o presidente da ABF Rio, Beto Filho, e o diretor da Expo Franchising ABF Rio, Rogério Gama, juntamente com as organizadoras Dil Melo, diretora do Grupo DM Eventos, e Vânia Tavares, sócia-diretora da Take The Lead Eventos, trarão todas as novidades do evento que será realizado digitalmente nos dias 25 e 26 de setembro.

39 – t-talks: Diversidade e Inclusão nas organizações

Data: dia 13 de agosto, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O t-talk, iniciativa para promoção de debates em lives semanais direcionadas a empreendedores, gestores e candidatos, terá a participação de Daniele Mattos, cofundadora da Indique Uma Preta e analista sênior de comunicação e cultura na Mutato, e também dos criadores do t-talk, Tiago Yonamine, presidente do trampos.co, e André Chaves, presidente da Leme Growth. Juntos, eles irão abordar sobre a importância dos gestores discutirem sobre diversidade em campanhas e anúncios no meio corporativo.

40 – Meu Job Meu Jeito

Data: dia 13 de agosto, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: no Instagram

O Meu Job Meu Jeito, projeto que estabelece um canal de diálogo com o público jovem, terá sua primeira edição integralmente digital em 2020 através das redes sociais do Senac RJ. Voltado para jovens 16 a 24 anos e aberto ao público, o projeto reúne uma série de ações para apoiá-los na escolha da profissão, como empreender um novo negócio e na busca de melhores oportunidades no mercado. A ação se desdobrará ao longo de três meses, com início em agosto.

41 – TNS Talks: A Indústria do Plástico no Pós-Pandemia

Data: dia 14 de agosto, às 16h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

Logo no início da pandemia foi possível observar uma transformação da imagem do plástico entre os consumidores. Nesta segunda edição do TNS Talks, serão abordados os impactos para a indústria do plástico, as transformações e como a nanotecnologia pode contribuir no enfrentamento do vírus e no pós-pandemia. Entre os participantes estão Alexandre Wigger, diretor presidente da Condor S.A., Simone Carvalho, assessora técnica na ABIPLAST e Lucio Freitas, pesquisador especialista na área de virologia da Universidade de São Paulo (USP).

42 – Effecti Experience Digital

Data: dia 14 de agosto, às 14h30

Custo: 50 reais

Inscrições: pelo site



O Effecti Experience, evento sobre licitações, lançou em 2020 sua edição digital. No total, serão sete encontros online para debater o futuro das compras públicas no país em sete trilhas de conteúdo. Leis, tecnologia, pregão eletrônico, transparência, compliance, dentre outros assuntos serão discutidos com os maiores especialistas do país em licitações. O próximo encontro acontece no dia 14 de agosto, com o procurador de Estado Anderson Pedra, abordando o papel do gestor na condução do certame e a advogada Renila Bragagnoli, que vai falar sobre a como a implantação do Compliance pode tornar sua empresa referência em compras públicas.