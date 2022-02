Empreenda: EXAME lança newsletter semanal sobre empreendedorismo

Reforçando seu compromisso com a fomentação do empreendedorismo no Brasil, a EXAME acaba de lançar a newsletter EXAME Empreenda. A ideia é levar, semanalmente, uma série de conteúdos gratuitos e relevantes relacionados ao universo do empreendedorismo à caixa de entrada dos assinantes.

Além de uma curadoria das principais notícias sobre o assunto feita pelo time de jornalistas da EXAME, a Empreenda também reunirá cases de sucesso; histórias de líderes inspiradores; dicas de gestão empresarial e indicações de livros, filmes, cursos e podcasts pensadas para empreendedores novos e experientes.

A EXAME Empreenda chega ao mercado em um momento em que o empreendedorismo está bastante aquecido no Brasil. Para se ter uma ideia, somente entre maio e agosto do ano passado, mais de 1,4 milhão de novas empresas foram abertas no país. O número é o maior desde o início da série, segundo o Boletim do Mapa de Empresas do Ministério da Economia.

Mas não é de hoje que a EXAME se debruça sobre o universo do empreendedorismo e registra em suas páginas as histórias de brasileiros que conseguiram transformar suas ideias em negócios de sucesso. Há mais de cinco décadas, nossa cobertura ajuda a celebrar o capitalismo brasileiro – e a chegada da Newsletter EXAME Empreenda é apenas mais uma forma de reforçar esse compromisso com a fomentação do empreendedorismo no país.