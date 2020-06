O Fórum Econômico Mundial divulgou sua lista anual das 100 empresas de tecnologia pioneiras no mundo. A seleção traz companhias que estão tentando resolver problemas globais com tecnologia de ponta e que têm potencial de serem grandes tomadoras de decisão no futuro. Esta é a vigésima edição da lista. No passado, empresas como Airbnb, Google, Spotify, TransferWise e Twitter figuraram entre os selecionados.

Na América Latina, apenas quatro empresas foram selecionadas. Duas delas estão sediadas no Brasil, a edtech Descomplica, que ajuda estudantes a se preparar para o vestibular, e a Cargo X, que conecta cargas com caminhoneiros e transportadoras.

Do Enem à estrada: as pioneiras brasileiras

O Descomplica foi fundado em 2011 e alcança cerca de 5 milhões de estudantes por mês. A empresa oferece uma plataforma digital de estudos, com aulas em vídeo exercícios e sugestões de textos. A empresa também anunciou, no começo de 2020, sua entrada no mercado de ensino superior, com quatro cursos 100% online.

“Estamos muito contentes com a oportunidade de fazer parte de um grupo tão renomado. Essa é uma recompensa pelo nosso trabalho duro em educação, e a prova de que estamos no caminho certo ao usar a tecnologia para os nossos estudantes conseguirem alcançar seus objetivos”, diz Marco Fisbhen, presidente do Descomplica.

A Cargo X, que também está no ranking, desenvolveu em 2013 um aplicativo para conectar caminhões e transportadoras às cargas disponíveis. Atualmente, a startup, que conta com cerca de 400 colaboradores, conecta aproximadamente 20.000 empresas de transportes e 400.000 caminhoneiros com cargas. Em 2020, a meta é dobrar o número de parceiros transportadores na sua rede.

A empresa, em abril deste ano, recebeu um aporte de 80 milhões de dólares de um grupo de investidores liderados por LGT Lightstone Latin America, Goldman Sachs Growth Equity, Valor Capital e Farallon Capital. Até agora, a companhia já captou 96 milhões de dólares.

“Entrar nesta lista tão renomada comprova que os diferenciais tecnológicos da Cargo X estão sendo importantes não apenas para nosso setor, mas também para toda a sociedade, especialmente em um momento no qual o transporte rodoviário se torna ainda mais essencial no Brasil para garantir o abastecimento durante a pandemia”, afirma Federico Vega, presidente da Cargo X.



As outras duas empresas latino-americanas na lista são a chilena NotCo e a argentina Ripio. A NotCo é conhecida por produzir alimentos como maionese, leite e sorvete usando somente vegetais. A empresa já levantou 33 milhões de dólares, sendo que 30 milhões vieram do fundo liderado por Jeff Bezos, da Amazon.

A Ripio, por sua vez, é uma fintech que administra carteiras digitais para armazenar, comprar ou vender bitcoins. De acordo com a plataforma Crunchbase, a empresa levantou 44 milhões de dólares desde sua criação em 2013.

As 100 selecionadas

A lista de 2020 traz empresas que trabalham para proteger o planeta, melhorar os sistemas de saúde, a educação, os transportes. “A turma de Pioneiros da Tecnologia deste ano está melhorando a sociedade e ajudando a avançar suas indústrias ao redor do mundo”, diz Susan Nesbitt, diretora global da comunidade de inovação do Fórum Econômico Mundial.

A seleção inclui empresas de países como Argentina, Brasil, China, Canadá, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Índia, Israel, Japão, Quênia e Singapura. Das 100 companhias, 25% são lideradas por mulheres, mais que o dobro da média da indústria de tecnologia.

Cada uma das selecionadas ajuda seu país de forma diferente. A indiana ZestMoney, por exemplo, usa tecnologia para oferecer crédito barato para pessoas que não conseguem linhas nas instituições tradicionais. Já a Twiga, do Quênia, usa um banco de dados para tornar as cadeias de distribuição de comida mais eficientes e baratas.

Algumas das empresas criaram soluções novas para ajudar o mundo com a pandemia de coronavírus. A americana Sherlock Biosciences e a chinesa Genetron Health ajudaram a desenvolver opções de teste rápido para covid-19. A sul-coreana Lunit, por sua vez, liberou gratuitamente seu software com inteligência artificial que analisa doenças pulmonares em exames de raio-x.

As companhias que estão na lista serão convidadas para participar de workshops, eventos e discussões organizados pelo Fórum Econômico Mundial. Elas também terão a oportunidade de trabalhar com governos e agentes do setor privado para auxiliar na criação de novas soluções para o futuro. Confira aqui a lista completa.