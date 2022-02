Depois de vestir ex-BBB Juliette, La Moda espera faturar R$ 550 milhões

O grupo La Moda – dono de Lança Perfume, Lança Perfume Easy, My Favorite Things e Amarante – foi criado há mais de 35 anos pelo casal Arcílio e Vera Olivo. E, desde então, a empresa de Criciúma (SC) passou das roupas infantis para um conglomerado que tem mais de 2,5 mil pontos de venda e 15 mil m² de estrutura para fazer mais de 3 milhões de itens todos os anos. Resultado: 430 milhões de reais de faturamento em 2021 (e previsão de 550 milhões de reais para 2022).

Descubra qual MBA melhor se encaixa ao seu perfil e comece agora.

Quem está à frente do negócio são os irmãos Hugo Olivo, CEO da La Moda; além de Bruna e Bianca, responsáveis pela direção criativa das marcas Lança Perfume e My Favorite Things, que deverão ter receita de 400 milhões de reais e 100 milhões de reais, respectivamente, ainda neste ano. Também foi a segunda geração da família que coordenou a transformação da operação durante a pandemia, impulsionado principalmente pelas mudanças no comportamento do consumidor.

“As pessoas passaram a demandar roupas mais confortáveis e versáteis, já que, naquele momento, estavam todos em casa”, diz Bruna. Como resposta ao mercado, surgiu a Lança Perfume Easy, com roupas confortáveis “para ficar em casa” com apelo fashion. Também nasceu a grife Amarante, em parceria com o estilista Eduardo Amarante, conhecida por vestir a ex-BBB Juliette Freire e presente em sete países, com faturamento estimado de 40 milhões de reais para este ano.

Com cerca de 70% das vendas concentradas em lojas multimarca, o grupo La Moda anunciou que o foco dos investimentos em 2022 será a expansão dos canais de venda, com abertura de novas lojas, inclusive para a Amarante – atualmente, a empresa tem 21 unidades próprias, dedicadas somente à grife Lança Perfume – e impulsionar a participação do e-commerce. Por outro lado, também avalia a possibilidade de desenvolver novas marcas, mas ainda não há nada neste sentido.

Não perca as últimas tendências do mercado de tecnologia: assine a EXAME por menos de R$ 0,37 e receba notícias em primeira mão.