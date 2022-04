Criador da Ualá levanta US$ 30 mi para startups da AL

O fundador da fintech argentina Ualá, Pierpaolo Barbieri, está lançando uma empresa de capital de risco que levantou US$ 30 milhões de investidores como a General Catalyst e o fundador da Brevan Howard, Alan Howard.

Por meio de sua nova empresa 17Sigma, Barbieri se concentrará em apostar em startups em estágio inicial na América Latina.

Os investidores também incluem os ex-executivos do SoftBank Marcelo Claure e Paulo Passoni, a 166 2nd de Adam Neumann, o fundador da MongoDB Kevin Ryan, o cofundador da Rappi Sebastian Mejia, o diretor da Greenmantle Niall Ferguson e o ex-diretor da Key Square Diego Dayenoff.

O lançamento ocorre após um ano recorde para o financiamento de startups na América Latina em 2021, com cerca de US$ 15 bilhões arrecadados, ajudando a cunhar 17 novas empresas no valor de US$ 1 bilhão ou mais, segundo dados da Associação para Investimentos de Capital Privado na América Latina.

Barbieri, 34, é o fundador de um desses novos unicórnios, a Ualá, startup de serviços financeiros com sede em Buenos Aires, que atua no México e Colômbia além de seu país de origem. A empresa foi avaliada em US$ 2,5 bilhões em sua última rodada de financiamento.

A 17Sigma se concentrará em rodadas iniciais de financiamento, chamadas seed e pre-seed, na América Latina, já que há menos interesse de fundos globais maiores nessa fase, de acordo com Barbieri.

“Quando pensamos neste projeto, pensamos que a maneira mais eficaz de ajudar a comunidade e inovar nos mercados é apostar no estágio inicial”, disse Barbieri. “É quando os fundadores precisam de mais ajuda, precisam de ideias, estão construindo equipes.”

A diretoria da Ualá também está investindo na empresa, acrescentou Barbieri.

Embora Barbieri seja o principal investidor e faz parte do comitê de investimentos, o fundo será administrado pela sócio-gerente Bianca Sassoon, que era da Kaszek Ventures, tornando-se o primeiro fundo na América Latina de língua espanhola a ser liderado por uma mulher, disse Barbieri.

A equipe tem três membros e vai contratar mais, disse Barbieri. A 17Sigma já investiu em 10 empresas de países como Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México. A empresa de capital de risco pretende investir em mais 15 a 20 alvos em vários setores, além das fintechs.

“Buscamos empresas com o objetivo de desenvolver a digitalização na América Latina e aumentar a concorrência em mercados geralmente monopolistas”, disse Barbieri.

Ele apontou para o nome do fundo, um termo estatístico que se refere a eventos altamente improváveis, para explicar sua visão. “Queremos ajudar esses fundadores a criar esses eventos 17 sigma, tão raros que raramente acontecem, mas quando acontecem, mudam a natureza da economia.”