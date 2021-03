Confira a lista com as 50 maiores franquias brasileiras de 2020

A Associação Brasileira de Franchising (ABF) divulgou nesta quarta-feira, 3, seu ranking anual de 50 maiores redes de franquias no Brasil. O levantamento é feito dentro da base de associados e considera somente o número de unidades que cada rede tem no país.

Em 2020, o Boticário continuou na liderança, com 3.620 unidades espalhadas pelo país, 5% a menos que no ano anterior. Em segundo lugar, o McDonald’s também manteve a posição de 2019, com alta de 4% no número de unidades, chegando a 2.567 restaurantes em operação. Em terceiro lugar, a Cacau Show ocupou o posto que em 2019 era da AM/PM (agora na quinta posição), com 2.371 lojas, 2% a mais que em 2019.

O Subway subiu uma posição na lista, ocupando o quarto lugar com as suas 1.863 lojas. A rede AM/PM, que teve retração de 24% no número de lojas, terminando o ano com 1.804 unidades, ficou com o quinto lugar na lista.

As surpresas do top 10 são as redes Óticas Carol, Seguralta e Burger King Brasil, que passaram das 11ª, 12ª e 14ª posições em 2019 para ocupar o oitavo, novo e décimo lugar, respectivamente. O BK, inclusive, foi a rede que mais cresceu entre os primeiros colocados do ranking, abrindo 8% mais unidades em 2020 e alcançando a marca de 1.209 restaurantes.

Segundo a ABF, o setor de franquias brasileiro encolheu 10,5% em 2020, faturando 167,1 bilhões de reais. A queda já era esperada, já que as franquias ainda dependem muito das vendas físicas, que foram prejudicadas pelas medidas de isolamento social adotadas para frear a pandemia de coronavírus. Os setores de franquias mais afetados pela crise foram os de hotelaria e turismo (-49,8%), entretenimento e lazer (-29%), moda (-20,9%) e alimentação (-15,5%).

Mas alguns segmentos do franchising, mesmo durante a pandemia, conseguiram se expandir. O setor de casa e construção cresceu 12,8%, faturando 12,4 bilhões de reais; o segmento de saúde, beleza e bem-estar aumentou em 3,1% seu faturamento, somando 35,2 bilhões de reais; e o de comunicação, informática e eletrônicos teve alta de 0,5%, totalizando 6 bilhões de receita.

Confira abaixo o ranking completo:

Posição 2020 Posição 2019 Marca Unidades 2020 Unidades 2019 Variação Cidade Estado 1º 1º O BOTICÁRIO 3620 3806 -5% São José dos Pinhais Paraná 2º 2º MCDONALD´S 2567 2459 4% Barueri São Paulo 3º 4º CACAU SHOW 2371 2322 2% Itapevi São Paulo 4º 5º SUBWAY 1863 1864 0% Curitiba Paraná 5º 3º AM/PM 1804 2377 -24% São Paulo São Paulo 6º 7º LUBRAX + 1665 1643 1% Rio de Janeiro Rio de Janeiro 7º 10º CVC BRASIL 1425 1414 1% Santo André São Paulo 8º 11º ÓTICAS CAROL 1394 1335 4% São Paulo São Paulo 9º 12º SEGURALTA - BOLSA DE SEGUROS 1325 1325 0% São José do Rio Preto São Paulo 10º 14º BURGER KING BRASIL 1302 1209 8% Barueri São Paulo 11º 13º WIZARD BY PEARSON 1258 1260 0% Campinas São Paulo 12º 9º JET OIL 1172 1491 -21% Rio de Janeiro Rio de Janeiro 13º 15º BR MANIA 1132 1181 -4% Rio de Janeiro Rio de Janeiro 14º - SHELL SELECT 1109 NF** - São Paulo São Paulo 15º 16º ÓTICAS DINIZ 1107 1154 -4% São Paulo São Paulo 16º 17º BOB´S 1017 1047 -3% Barueri São Paulo 17º 25º ODONTOCOMPANY 997 634 57% São Paulo São Paulo 18º 18º CORREIOS 994 994 0% Brasília Distrito Federal 19º 24º HELP! LOJA DE CRÉDITO 855 700 22% São Paulo São Paulo 20º 21º CHILLI BEANS 847 830 2% Barueri São Paulo 21º 20º DIA% 778 865 -10% São Paulo São Paulo 22º 22º FISK CENTRO DE ENSINO 767 768 0% São Paulo São Paulo 23º 23º CCAA 725 728 0% Rio de Janeiro Rio de Janeiro 24º 27º HERING STORE 664 577 15% São Paulo São Paulo 25º 26º CNA 629 612 3% São Paulo São Paulo 26º 30º ESPAÇOLASER 587 519 13% Barueri São Paulo 27º 31º CHIQUINHO SORVETES 566 509 11% São José do Rio Preto São Paulo 28º 37º OGGI SORVETES 554 411 35% São Bernardo do Campo São Paulo 29º 28º CLUBE TURISMO 546 523 4% João Pessoa Paraíba 30º 29º LOCALIZA HERTZ 528 522 1% Belo Horizonte Minas Gerais 31º 47º NUTRIMAIS 524 351 49% São José do Rio Preto São Paulo 32º 34º 5ÀSEC 468 442 6% Barueri São Paulo 33º 32º HAVAIANAS 467 452 3% São Paulo São Paulo 34º 33º PITICAS 453 451 0% Guarulhos São Paulo 35º 67º REMAX 444 247 80% São Paulo São Paulo 36º 35º AREZZO 436 440 -1% São Paulo São Paulo 37º 45º KNN IDIOMAS 427 365 17% Balneário Camboriú Santa Catarina 38º 38º PREPARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES 409 409 0% São José do Rio Preto São Paulo 39º 40º KOPENHAGEN 406 388 5% São Paulo São Paulo 40º 39º MICROLINS 401 401 0% São José do Rio Preto São Paulo 41º 36º HINODE 400 434 -8% Barueri São Paulo 41º 38º CARMEN STEFFENS 400 409 -2% Franca São Paulo 42º 70º MERCADÃO DOS ÓCULOS 396 237 67% São José do Rio Preto São Paulo 43º 111º ACQUAZERO 388 154 152% Belo Horizonte Minas Gerais 44º 40º CHOCOLATES BRASIL CACAU 385 388 -1% São Paulo São Paulo 44º 44º CASA DE BOLOS 385 370 4% Ribeirão Preto São Paulo 45º 43º GIRAFFAS 382 373 2% Brasília Distrito Federal 46º 41º MUNDO VERDE 377 377 0% São Paulo São Paulo 47º 48º SPOLETO 343 349 -2% Rio de Janeiro Rio de Janeiro 48º 51º CLUBE MELISSA 332 318 4% Rio de Janeiro Rio de Janeiro 49º 62º CASA DO CONSTRUTOR 318 275 16% Rio Claro São Paulo 50º 52º SODIÊ DOCES 315 315 0% Boituva São Paulo