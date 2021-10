Como usar a comunicação para mostrar o valor da sua marca

Por Paula Bazzo, planejadora financeira

Valéria tem um negócio de pantufas. Os produtos dela são de excelente qualidade e quando um cliente chega na sua loja é quase certo que conseguirá fazer uma venda, porque ela tem o dom de encantar aqueles que vivem a experiência na loja. A capacidade de comunicação do valor do produto em loja costumava se traduzir em finanças saudáveis.

Mas desde que a pandemia obrigou a se posicionar nas redes sociais, Valéria tem estado frustrada. Ela não teve o mesmo sucesso nas vendas e viu seu faturamento diminuir consideravelmente.

Durante a mentoria que fizemos, identificamos que seu posicionamento nas redes sociais estava muito orientado a produto e mais parecia uma vitrine, o que a colocava numa disputa de preços e não conectava com percepção de valor. Desenhamos três estratégias para mudar essa situação. Veja abaixo:

As três dicas para mostrar o valor da sua marca por meio da comunicação

1. Despertar experiências

Nem sempre as pessoas compram porque algo é bom. Muitas vezes o motivo da compra está no fato dela despertar um sentimento bom. Valéria precisava conectar com este sentimento em quem entra em contato com seu produto nas redes sociais. Uma das estratégias foi mostrar o uso de suas pantufas em uma situação no dia a dia do potencial cliente.

Quer ver um exemplo? Inspirar a pessoa a desejar fazer um ritual de relaxamento: 1º passo: fazer um escalda pés ao final de um dia intenso para reenergizar; 2º passo: hidratar e massagear os pés para relaxar; e 3º passo: finalizar o ritual com uma pantufa gostosa e um sentimento de aconchego. Assim como o ritual de autocuidado, ela explorou outros momentos de vida: a mãe que acabou de ter um bebê e quer se sentir acolhida, os avós sendo cuidados por seus netos, um café da manhã alegre ao redor da mesa.

Já na primeira semana ela percebeu o aumento de vendas. Não à toa várias marcas de roupas montam “5 looks com a mesma peça de roupa” ou contratam influenciadores para usar seus produtos. Estão gerando identidade, conectando-se com desejos e sentimentos. E isso gera negócios!

2. Facilitar para o comprador

O movimento de vendas do online tem que ser transparente e fácil. Introduzir a identificação e possibilidade de fechamento de venda clicando sobre a imagem do produto na rede social foi uma alternativa que simplificou a experiência das pessoas para quem Valéria comercializava, resultando em aumento de conversão.

Além disso, informar o preço de forma explícita, eliminou um passo de venda que antes acabava sobrecarregando o atendimento e irritando alguns consumidores. Por fim, deixar claro o meio através do qual trocas poderiam acontecer foi um outro elemento que gerou sentimento de segurança e trouxe clareza e facilidade para o comprador.

3. Impulsionar sua marca e produtos

A terceira iniciativa para expansão das vendas e melhoria do giro de dinheiro que envolvem comunicação foi o alcançar mais pessoas! Diferente do que ocorre em comércios com pontos físicos, em que o tempo todo passavam pessoas na frente que poderiam conhecer e entrar na loja, o online demandou um comportamento diferente: é a loja que tem que encontrar o cliente.

E para isso acontecer, não é suficiente contar com a base dos seguidores que já conhecem e acompanham o negócio. É necessário investir em fazer sua marca conhecida, comunicando e impulsionando a novos seguidores. É ingenuidade achar que só porque você tem um bom produto, as pessoas irão lhe conhecer. Isso pode até vir a acontecer com o tempo, mas faz parte do investimento da empresa alcançar novos consumidores.

O caso da Valéria ilustra bem que finanças não é uma área apartada da estratégia de negócios. Comunicação com significado é um excelente caminho para manter as contas no azul e expandir seu comércio. Sua comunicação tem ajudado as finanças da sua empresa?

