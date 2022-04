BenCorp lança programa de conexão com startups e mira aquisições

O grupo LAC 44, dono da empresa de gestão de benefícios BenCorp e das healthtechs Saúde da Gente e Onyma, está lançando um programa de conexão com startups de olho em aquisições.

O foco da iniciativa será selecionar startups voltadas para a experiência do paciente, eficiência operacional, desenvolvimento de testes e exames, logística e análise de dados.

Batizado de InovaBen, a iniciativa surgiu após a compra da Onyma, de gestão de saúde ocupacional, pela BenCorp, em fevereiro. O programa de conexão com startups é uma das iniciativas da célula de inovação voltada para desenvolver novos serviços no segmento.

“Queremos ampliar o nosso raio de atuação e oferecer vários serviços agregados dentro do nosso próprio ambiente. Por isso, a construção desse ecossistema próprio”, afirma Luís Alexandre Chicani, fundador do LAC 44.

A ideia é que, a partir desse relacionamento, as startups sejam incubadas pelo LAC 44 com a possibilidade de, no futuro, serem incorporadas à companhia. Hoje, o grupo tem 500 mil vidas na carteira de clientes, mas a meta é atingir 750 mil vidas em 2022.

As inscrições para o InovaBen poderão ser feitas neste link.