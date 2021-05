Agenda de oportunidades: cursos e acelerações com inscrições abertas

Mesmo com a pandemia, entidades de apoio ao empreendedorismo, escolas e grandes empresas estão organizando cursos e programas de aceleração para ajudar as startups brasileiras. Para facilitar a busca dos empreendedores, EXAME preparou uma lista de programas de aceleração, cursos e capacitações gratuitas com inscrições abertas neste mês de maio. Confira abaixo.

Entre os cursos online pensados para este momento está uma extensa lista de especializações e MBAs executivos desenvolvidos pela EXAME em parceria com a Trevisan Escola de Negócios. Os cursos vão desde inovação, empreendedorismo e liderança a investimentos sociais de impacto. Leia aqui.

Conecta Caldeira

O Instituto Caldeira - hub que reúne iniciativas e parceiros ligados à nova economia -, e a Semente Negócios, empresa de aprendizagem empreendedora, promovem o Conecta Caldeira, programa de conexão entre startups e 40 empresas fundadoras do Instituto Caldeira, entre elas Banco Topázio, Grupo IESA, Grupo RBS e Sicredi. Nesta chamada, que receberá inscrições até o dia 4 de junho, o serão selecionadas startups da área de recursos humanos que possam resolver 5 grandes desafios: comunicação interna e engajamento; sistemáticas e metodologias para avaliação e reconhecimento de performance; retenção e desenvolvimento de talentos; plataforma integrada de gestão de pessoas e experiência da jornada do colaborador. Mais informações no site.

Capital Empreendedor

O programa Capital Empreendedor oferece capacitação para startups e negócios inovadores, preparando-os para a fase de negociação com investidores. Serão cinco etapas planejadas estrategicamente pelo Sebrae e que vão de lançamentos, workshops de empreendedores a oficinas de pitch, mentorias e circuito de investimentos. Ao final de todas as etapas, os participantes poderão apresentar seus negócios para possíveis investidores. As startups interessadas em participar do programa podem se inscrever, até 26 de maio, para uma das 240 vagas disponíveis pelo link.

Programa COME IN

O Grupo Prosegur abriu as inscrições para um programa de inovação aberta que convoca startups que ofereçam soluções inovadoras para a transformação das atividades do setor de segurança, gestão de numerário, cibersegurança ou transformação digital. As startups selecionadas terão a oportunidade de trabalhar em conjunto com profissionais da empresa para desenvolver a proposta de valor de seu produto e lançar um piloto. Os participantes poderão enviar seus projetos por meio do link até 14 de junho.

Gestão Financeira para PMES

A Omie.Academy, braço educacional da startup Omie, oferece gratuitamente para pequenas empresas o curso de gestão financeira, que ensina ferramentas de coleta de dados, organização de informações e análise de números. O curso tem uma carga horária de 20h e seus objetivos educacionais são compreender a importância da organização e da coleta de dados para a tomada de decisão; Utilizar o DRE como principal ferramenta para organização da informação; Saber calcular os principais demonstrativos de resultados e eficiência e payback da sua empresa. Os interessados podem acessar o curso pelo link.

Open Innovation Week

Estão abertas as inscrições para o Open Innovation Week ao Cubo, edição especial da Oiweek que acontece entre os dias 24 e 27 de maio com o objetivo de aproximar os desafios do mercado às soluções de startups curadas pelo Cubo Itaú. Durante o evento haverá palestras sobre investimentos, cultura corporativa, relacionamento entre hubs e ecossistema, papel de liderança, melhores práticas, entre outros. O evento terá a participação de investidores e grandes empresas como Itaú BBA e AWS, que buscam parcerias para acelerar e reforçar suas soluções de inovação e, consequentemente, suas transformações digital e cultural. Para mais informações e inscrições, acesse o site.

Programa de aceleração de startups da Tetra Pak

A Tetra Pak está selecionando startups que estejam desenvolvendo produtos alimentícios que respondam às novas demandas do mercado consumidor brasileiro e que se destacam por terem proposta inovadora. A aceleração ocorrerá no Centro de Inovação ao Cliente da Tetra Pak, localizado em Monte Mor (SP), com encontros presenciais e online. Startups de diferentes regiões podem participar do programa. As Inscrições devem ser feitas até 30 de junho, pelo link.

E-commerce Usiminas

A Usiminas, empresa do segmento de transformação e distribuição de aço, acaba de anunciar que está entrando para as vendas digitais com o lançamento da plataforma Mais Soluções Usiminas, que conta com o suporte da plataforma JET e do ZapCommerce, aplicativo de vendas por WhatsApp. O objetivo é passar a atender o consumidor final e as pequenas e médias empresas, que até então não faziam parte da atuação da empresa. As vendas online já estão disponíveis nos Estados de Minas Gerais e São Paulo. Para mais informações, acesse o site.

Innovation Latam e Cielo

A Cielo, empresa de pagamentos eletrônicos, lançou o seu primeiro programa de aceleração com startups. As inscrições para o programa, que acontecerá entre julho e outubro, ficarão abertas até o dia 30 de maio para startups de qualquer segmento e que tenham soluções nas áreas de Data Driven para Product Market Fit e conciliação financeira. O objetivo do programa é acelerar negócios no modelo de parceria equity free, ou seja, sem a necessidade de aportes. As startups participantes vão interagir com as áreas de negócio da Cielo para estruturar um projeto piloto a ser desenvolvido durante o programa. Além disso, terão chances de contratação após a experiência. Mais informações e inscrições até dia 30 de maio pelo site.

RME e Fundação Mapfre

O Instituto RME e a Fundación MAPFRE abriram as inscrições para o programa profissionalizante “Ela Segura”, voltado para mulheres empreendedoras. O objetivo é capacitar profissionalmente 50.000 mulheres em situação de vulnerabilidade social e viabilizar o retorno ao mercado de trabalho ao oferecer ensino técnico em uma plataforma de conteúdo digital. Entre as habilidades ensinadas estão administração financeira, comunicação pessoal, fundamentos de empreendedorismo, empregabilidade, marketing, além de habilidades comportamentais e soft skills. Em uma outra ponta, o projeto irá selecionar 160 negócios para o recebimento de um aporte financeiro de 3.000 reais e mentorias técnicas para o desenvolvimento de negócios em estágio inicial. As inscrições podem ser feitas pelo site do projeto.

Distrito

O hub de inovação Distrito se junta à Johnson & Johnson no lançamento do programa “1.000 devs – Talentos para o bem na saúde”, para oferecer formação gratuita de jovens como desenvolvedores juniores, preferencialmente em situação de vulnerabilidade e que tenham se formado pela rede pública de ensino. A primeira turma, que terá 80 alunos, será patrocinada pela Johnson & Johnson, mas o site do programa está aberto para o cadastro de empresas que queiram participar como madrinhas nas próximas turmas, oferecendo bolsas de estudo, disponibilizando computadores, softwares e internet durante o período de treinamento; e oportunidades de trabalho de, no mínimo, três meses após o curso. Os jovens interessados em participar do programa deverão se cadastrar no banco de talentos das instituições CIEE, Espro, Fundhas/Cephas ou 99 Jobs, entre 14 e 31 de maio.

