Cinco contas que você deve fazer antes de abrir um negócio

De acordo com o último levantamento do Global Entrepreneurship Monitor (GEM), abrir o próprio negócio é um dos quatro maiores desejos da população brasileira, junto com ter casa e carro próprios e viajar mais.

Ainda assim, não há como negar que o processo de começar uma empresa do zero é bastante desafiador.

Após um estudo detalhado do mercado, definição do produto ofertado e análise do público-alvo, é finalmente chegada a hora de encontrar formas de viabilizar o projeto financeiramente. E é justamente aí que costumam aparecer as maiores dúvidas e inseguranças.

Afinal, como conseguir dinheiro para empreender? O que é investimento inicial? E como calcular o fluxo de caixa necessário para manter um negócio funcionando?

Pensando em ajudar a responder a estas e outras perguntas, nós listamos abaixo algumas etapas importantes do processo de planejamento financeiro que todo empreendedor deve considerar antes de abrir um negócio. Confira.

1. Precificação de produtos ou serviços

O processo de definição de preço é um dos mais importantes. Normalmente, os empreendedores decidem quanto cobrar por seus produtos ou serviços tendo como base o que já é praticado no mercado, por meio de uma análise minuciosa da concorrência.

Mas outros pontos (como margem de lucro e a estratégia por trás de cada produto) também devem ser analisados para que o valor cobrado faça sentido. No site do Sebrae é possível encontrar uma lista com cinco etapas importantes desse processo. São elas:

Conhecer os custos e despesas envolvidos na produção;

Conhecer a percepção de valor dos clientes;

Avaliar se a estratégia é de margem ou de giro;

Conhecer os principais competidores;

Avaliar a sensibilidade do público-alvo ao preço estipulado.

2. Capacitação

Ainda que não seja imprescindível ter formação técnica ou acadêmica para abrir uma empresa, conhecimento nunca é demais. Aprofundar-se no tema em que você deseja empreender; entender sobre gestão de pessoas, marketing e logística; trocar experiência com outros empreendedores e manter-se atualizado sobre as tendências de mercado, sem dúvidas, será um grande diferencial na hora de tocar o negócio.

Assim, o investimento que o empreendedor fizer em capacitação hoje, certamente voltará como retorno para ele (que estará mais preparado para lidar com os imprevistos e desafios do caminho) no futuro.

Mas isso não significa que você precise investir rios de dinheiro em um curso de graduação ou pós-graduação logo de cara. Há diversos cursos livres sobre empreendedorismo com preços mais acessíveis do que aqueles cobrados por uma faculdade.

3. Investimento inicial

Depois de precificar adequadamente seus serviços, a próxima conta que quem deseja abrir uma empresa deve fazer é a do investimento inicial; ou seja, do valor que será necessário ter em caixa para tocar e sustentar a operação do negócio até que ele comece a dar lucro.

O valor necessário para esse primeiro investimento vai depender do setor e porte da empresa. Para estimá-lo, o empreendedor deve considerar desde os custos com a montagem da empresa (instalações, estoque, reformas e manutenção do espaço físico), até os recursos necessários para pagar os primeiros salários dos funcionários.

4. Capital de giro

“Capital de giro” é o termo utilizado para se referir ao valor que fica guardado para sustentar a operação da empresa enquanto as contas a receber não entram no caixa -- seja antes de o negócio abrir ou durante o seu funcionamento.

Durante o período de abertura de uma empresa, o capital de giro é utilizado para pagar as contas (de aluguel, luz e água, por exemplo) e garantir o salário dos funcionários e o pagamento de fornecedores.

Quando o negócio já se paga, ele pode atuar como uma reserva, servindo para sustentar os períodos de vendas abaixo do esperado, por exemplo. Esse dinheiro para o capital de giro vem da própria receita da empresa.

O Sebrae preparou um passo a passo para ajudar empreendedores iniciantes a calculá-lo. Veja abaixo

Como calcular o capital de giro de uma empresa?

5. Fluxo de caixa

O fluxo de caixa nada mais é do que o movimento de entradas e saídas na conta da empresa – ou seja, quanto sobra em caixa após receber receitas e descontar as despesas do orçamento.

É uma poderosa ferramenta para ter uma visão da saúde financeira do negócio tanto no momento presente, quanto no longo prazo. Mas, para isso, é preciso garantir registros detalhados de todos os pagamentos e recebimentos feitos e previstos.

