6 aplicativos para ajudar PMEs a construir boas marcas online

Por Bailey Lipschultz, da Bloomberg Businessweek

Quando os lockdowns do ano passado forçaram as pequenas empresas a fecharem suas portas, muitas migraram para operações online. Embora isso as tenha ajudado a encontrar mais clientes e resistir à pandemia, também introduziu um novo desafio: gerenciar uma presença digital no Facebook, Instagram e Twitter.

Você consegue imaginar o seu negócio na capa da EXAME? Nós conseguimos! Entenda como.

Acontece que há uma miríade de aplicativos destinados a simplificar tarefas, como agendar postagens, analisar engajamento e rastrear compras. Conversamos com consultores de negócios digitais sobre suas ferramentas favoritas para gerenciamento de mídia social. Aqui estão suas principais opções:

O aplicativo Hootsuite permite criar e agendar postagens em redes, monitorar o que as pessoas estão dizendo e analisar se o seu conteúdo funciona — ou não. O Hootsuite é “um atalho muito inteligente e economiza tempo”, diz Alisa Cohn, coach de startups e CEOs. Custa de US$ 49 por mês para um usuário, até US $599 por mês por uma licença para toda a empresa.

O Ripl é para proprietários de negócios que precisam de criação de conteúdo e monitoramento de engajamento, mas não têm orçamento para equipe especializada, O Ripl ajuda a manter baixos os custos. A empresa oferece modelos para promoção de marca nas mídias sociais e permite que se agende postagens e acompanhe como os usuários se envolvem com seu conteúdo. US$ 15 por mês ou US$ 120 por ano.

A plataforma Buffer permite aos usuários configurar tuítes e atualizações do Facebook a partir de qualquer dispositivo ou navegador, e uma extensão chamada Pablo oferece uma maneira rápida de criar imagens e gráficos para mídias sociais, tornando-se uma boa opção para empresas sem muitos recursos para se dedicar à mídia social. “A opção gratuita pode ser uma ótima maneira para as pequenas empresas com orçamento limitado começarem”, disse Vicky Wu, CEO da Vicky Wu Marketing. Grátis, com complementos a partir de US$ 5 por mês.

O Sprout Social permite que usuários programem postagens entre plataformas, coordenem e codifiquem campanhas para referência futura e monitorem o que os concorrentes estão fazendo nas redes sociais. A ferramenta "fornece relatórios detalhados de métricas sobre desempenho e engajamento que podem ser comparados em intervalos específicos de datas / horas", diz Brooklyn Holt, especialista em marketing do Doerr Institute, da Rice University. Custa de US$ 99 a US$ 279 por mês, por usuário.

O SocialPilot ajuda o usuário a agendar postagens, analisar desempenho e descobrir e compartilhar conteúdo que é tendência online. A integração com anúncios do Facebook pode fazer o SocialPilot se destacar de seus concorrentes se o usuário estiver executando campanhas de anúncios. Custa de US$ 30/mês o plano básico, até US$ 150 por mês para acesso de usuário e serviços adicionais.

O Grin é uma ferramenta que junta influenciadores e empresas para ajudar as marcas a atingir melhor os clientes. “É possível se obter um tráfego enorme no boca a boca”, diz Cohn, coach de startups. “E se você entrar em contato com influenciadores em diversas redes, poderá atingir muito mais pessoas.” O preço depende do influenciador.

Quais são as tendências entre as maiores empresas do Brasil e do mundo? Assine a EXAME e saiba mais.