Web Summit Rio 2023: Falconi apresenta os destaques do maior evento de tecnologia do mundo

Pela primeira vez no Brasil, o Web Summit, que nasceu na Irlanda e acontece desde 2016 em Portugal, fez história no Rio de Janeiro, com todos os 17.000 ingressos esgotados.

O evento, que terminou nesta quinta-feira (4), contou com mais 100 horas de palestras e nomes de peso, como Ayo Tometi, do Black Lives Matter; Amrapali Gan, CEO do OnlyFans; Fernando Machado, CMO global da NotCo; e Catherine Powell, chefe global do Airbnb.

Em um dos paineis Viviane Martins, CEO Falconi — patrocinadora oficial do Web Summit –, discutiu ao lado de Ana Bógus, presidente Latam da Havaianas, como tecnologias como machine learning, analytics avançado e produtos lastreados por inteligência artificial trazem oportunidades para quem busca superar desafios em diferentes setores da economia, como varejo, indústria, serviços, finanças e agronegócio.

O grupo pretende chegar a 2025 com 30% do seu faturamento proveniente de soluções e produtos baseados em IA e tecnologia de ponta.

Confira, a seguir, os principais destaques do maior evento de inovação do mundo, sob o olhar atento de especialistas da Falconi:

DIA 3 - Encerramento

E chegamos ao último dia de cobertura do Web Summit Rio em parceria com a Falconi. A inteligência artificial, como dissemos no início, foi o assunto mais debatido no evento. Em resumo, essa tecnologia está se desenvolvendo, e alguns desenvolvedores estão pedindo até cautela, mas a conclusão de muitos painelistas é de que ela não deve substituir humanos em funções criativas ou que exijam sensibilidade, por exemplo.

O cuidado com a segurança de dados também foi muito lembrado, bem como a importância de ter as informações organizadas de maneira eficiente ao alcance de um toque.

CEO do Grupo Falconi, Viviane Martins fez um balanço positivo do evento: “A junção de metodologia com tecnologia é o caminho para a adoção de tecnologias como a inteligência artificial de maneira prática e pragmática nas empresas brasileiras, para trazer, principalmente, produtividade e eficiência”, destacou a executiva.

DIA 3 - Morning Call

E chegamos ao último dia do Web Summit Rio, o maior evento de tecnologia e inovação do mundo. Entre os destaques desta quinta-feira teremos um uma discussão importantíssima sobre como humanos e máquinas podem trabalhar juntos.

A automação e a inteligência artificial mudaram quase todos os setores do planeta. Então, como os humanos podem trabalhar com máquinas para melhorar a eficiência e a sustentabilidade das empresas?

Diretamente do evento, Breno Barros, CTO da Falconi, deu uma entrevista para a jornalista Luiza Silvestrini sobre a sua percepção do evento. Ele destacou a inteligência artificial e o blockchain como dois temas recorrentes nas palestras, especialmente no que tange à confiança de dados, o “trust data”.

Para encarar esse desafio, diz ele, é importante ter uma meta clara, tangível, e uma visão sistêmica do que sequer alcançar. “A IA usada para resolver um problema pode desencadear outros se você não fizer isso”, diz ele. Por isso, recomenda o especialista, não espere o ROI imediato sobre a inteligência artificial. “Trabalhe, primeiro, nessa coleta, no tratamento e na confiança desses dados, para aí sim produzir resultados com a IA.”

Hoje tem também haverá um papo sobre a regulação do blockchain – um tema necessário para proteger os investidores e criar um mercado eficiente. Mas será que dá para regular um mercado tão diferente com as mesmas normas de outras modalidades de investimentos?

Outro assunto que deve render bons debates nesta quinta-feira é a diversidade nas empresas. Uma das mesas traz uma reflexão importante sobre a sub-representação das mulheres entre os empreendedores apoiados por investidores de capital de risco, ainda que empresas fundadas por elas apresentem níveis mais altos de crescimento e retorno do que aquelas fundadas por homens.

Mais tarde, a Luiza volta, aqui, e no LinkedIn da Falconi, para contar o que de mais legal foi discutido neste último dia de Web Summit Rio.

E no segundo dia de Web Summit, o destaque foram as pessoas.

Apesar dos avanços da Inteligência Artificial, que têm dominado os debates por aqui, o investimentos em pessoas também tem sido muito lembrado nas palestras.

Nesta quarta, a Falconi apresentou dados de uma pesquisa inédita sobre como as empresas têm feito a avaliação de desempenho dos profissionais depois da transformação digital.

Foi na palestra do Fernando Ladeira, sócio e Diretor da Unidade que oferece soluções para gestão de pessoas.

E também teve um papo sobre o futuro do trabalho e os receios que muita gente tem do avanço da Inteligência Artificial.

A Juliana Scarpa, CEO da FRST, contou no Web Summit que, na verdade, essa tecnologia vai servir pra agilizar processos, e deixar funções que exijam criatividade e tomada de decisões pra humanos.

Teve ainda uma conversa pra lembrar o quanto é importante que as empresas cuidem da saúde mental dos funcionários.

DIA 2 - Morning Call

O segundo dia de Web Summit traz destaques como o papel da tecnologia no RH, como em avaliações de desempenho, feedbacks, e até no desenvolvimento de uma equipe mais engajada.

Na programação de hoje, a Falconi vai apresentar dados de uma nova pesquisa com 400 empresas que analisa como as equipes de RH medem o desempenho dos profissionais nas companhias após a transformação digital.

E quem vai falar sobre isso é o Fernando Ladeira, sócio da Falconi e diretor da unidade 1ue oferece soluções para gestão de pessoas; e Juliana Scarpa, CEO da FRST, plataforma da Falconi para aceleração de perfomance e construção de times de alto desempenho.

"Nós precisamos desenvolver novas habilidades para aproveitar todas as oportunidades de novas tecnologias e modelos de negócio para solucionar os problemas do mundo em que a gente vive", diz Juliana. "Essas habilidades se transformam a cada tempo e nosso sistema de aprendizagem não nos preparou para isso."

No vídeo acima, a jornalista Luiza Silvestrini bate um papo com os dois executivos diretamente do Web Summit. Confira.

DIA 1 - Encerramento

A inteligência artificial dominou as discussões do primeiro dia de Web Summit Rio. Fernando Machado, CMO da NotCo, participou de um painel com Daniela Braga, fundadora da Defined.ai, sobre como a IA regenerativa -- um subcampo da IA capaz de capaz de interpretar imagens e produzir textos, áudios, vídeos ou códigos -- pode transformar o marketing e a propaganda.

Em outro painel, Viviane Martins, CEO do Grupo Falconi, e Ana Buchaim, VP de Pessoas, Marketing, Comunicação, Sustentabilidade e Investimento Social da B3, comandaram uma mesa sobre o uso da tecnologia acionável e deram exemplos de como a transformação digital pode maximizar resultados das empresas brasileiras.

Especialistas debateram ainda o impacto da IA nas empresas, na educação, em áreas como a publicidade e, claro, no futuro do trabalho.



Acompanhe, ao longo do evento, por aqui e pelo LinkedIN da Falconi, os principais destaques do Web Summit.



DIA 1 - Morning Call

A onipresença da inteligência artificial e o papel dela como meio para aumentar a eficiência das empresas são alguns dos destaques desta terça-feira, primeiro dia do Web Summit Rio.

Em entrevista à jornalista Luiza Silvestrini diretamente do Riocentro, onde acontece o evento, Viviane Martins, CEO da Falconi, reforçou a importância de as empresas terem acesso a métricas claras e informações consistentes. "No cenários econômico que a gente se encontra, não dá mais para falar de crescimento a qualquer custo; mas sim de crescimento com eficiência."

Acompanhe, ao longo do dia, por aqui e pelo LinkedIN da Falconi, os principais destaques do Web Summit.