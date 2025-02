Tá com um probleminha técnico? Esta empresa captou R$ 1,4 milhão para ajudar

Esperar horas por um técnico para descobrir que o problema era só um cabo mal encaixado é frustrante. No Brasil, chamadas para suporte técnico são demoradas, caras e, muitas vezes, inúteis.

A Octágora quer resolver isso. A startup criou uma plataforma de assistência técnica remota, que usa realidade aumentada para guiar clientes na solução de problemas sem precisar de um técnico presencialmente. Agora, a empresa acaba de captar 1,4 milhão de reais em uma rodada pre-seed liderada pela B Venture Capital (BVC).

O objetivo: crescer e tornar os atendimentos mais inteligentes com IA generativa.

A startup, que atende clientes como Claro, Electrolux e Comgás, quer dobrar de tamanho até 2027. Para isso, investirá na equipe comercial e no desenvolvimento de novas tecnologias, incluindo suporte hands-free e uma inteligência artificial que automatiza atendimentos.

"A ineficiência nos atendimentos técnicos custa muito caro. Hoje, conseguimos evitar parte desses desperdícios, mas com o aporte vamos além", afirma Marcelo Izumi, cofundador da Octágora. "Nosso foco é criar ferramentas que aumentem a eficiência das empresas e reduzam custos operacionais."

O crescimento da Octágora passa por ampliar sua base de clientes e lançar novas funcionalidades. Entre os planos, está uma IA capaz de resolver problemas técnicos sem precisar de um atendente humano.

Qual é a história da Octágora

A Octágora nasceu da frustração de três profissionais que passaram anos lidando com ineficiências no suporte técnico de grandes empresas. Marcelo Izumi, Daniel Vidal Cussi e Celso Rosa trabalharam com tecnologia e atendimento ao cliente antes de decidirem empreender juntos. Mas a história começa bem antes disso – com uma banda de rock.

"Eu e o Daniel nos conhecemos há mais de 25 anos, ainda no colégio. Tínhamos uma banda na época", conta Izumi. "Depois, seguimos caminhos diferentes: ele foi para tecnologia e eu para a área comercial." Já Celso e Daniel trabalharam juntos por mais de uma década, sempre focados em inovação para atendimento ao cliente.

O estalo para criar a Octágora veio da experiência que eles acumulavam dentro das empresas. "A gente via o quanto era difícil resolver problemas técnicos por telefone. No fim, a solução sempre era mandar um técnico presencialmente, o que gerava custos absurdos", diz Izumi. "Não fazia sentido não existir uma forma mais eficiente de resolver isso."

Em 2020, os três decidiram testar a ideia. Passaram um ano pesquisando tecnologias até encontrarem na realidade aumentada uma solução viável. "Percebemos que poderíamos guiar o próprio cliente a resolver o problema, desenhando na tela do celular dele, em tempo real", explica.

A validação veio rápido. O primeiro grande cliente foi uma empresa de telecomunicações, que começou a usar a ferramenta para evitar deslocamentos desnecessários de técnicos. A pandemia acelerou a adoção da solução, e a startup viu a demanda crescer. "Naquele momento, as empresas precisavam encontrar formas de atender os clientes sem mandar técnicos até as casas. Nossa solução encaixou perfeitamente nessa necessidade", lembra Izumi.

Hoje, a Octágora atende mais de 50 grandes empresas e já realiza cerca de 50 mil atendimentos remotos por mês. O crescimento da empresa agora depende de expandir sua base de clientes e incorporar novas tecnologias, como a inteligência artificial generativa.

Como funciona o serviço da Octágora

A Octágora oferece um software de suporte remoto que combina vídeo ao vivo e realidade aumentada.

Quando um cliente tem um problema técnico, o atendente envia um link via SMS. Ao clicar, a câmera do celular é ativada e o especialista pode orientar o cliente desenhando na tela em tempo real.

"É como se o atendente pudesse mostrar exatamente onde mexer, sem precisar estar lá", explica Izumi. A tecnologia já é usada por grandes empresas para reduzir deslocamentos desnecessários.

Além disso, a Octágora também permite suporte com dispositivos hands-free, como os óculos inteligentes RealWear. Esse tipo de tecnologia é útil em setores industriais, onde técnicos precisam das mãos livres para operar equipamentos enquanto recebem instruções remotas.

Hoje, o atendimento remoto da Octágora exige um especialista guiando o cliente. A próxima etapa é automatizar parte desse processo com IA generativa. A ideia é criar assistentes virtuais que consigam interpretar problemas e sugerir soluções sem necessidade de um atendente humano.

"Isso tornaria obsoleto o chatbot tradicional, que muitas vezes não resolve nada. Queremos uma IA capaz de prestar suporte técnico de verdade, usando a base de conhecimento das empresas", diz Daniel Vidal Cussi, CTO da Octágora.

A inteligência artificial poderá interagir com os clientes, sugerindo testes e diagnósticos antes de encaminhar o atendimento para um técnico humano, se necessário.

Como a empresa vai usar o dinheiro

A Octágora pretende usar o investimento para crescer e aprimorar sua tecnologia. O plano envolve três frentes principais: expansão comercial, novas funcionalidades e inteligência artificial.

Novas funcionalidades: a empresa investirá no aprimoramento da sua plataforma, incluindo integração com dispositivos hands-free, como os óculos inteligentes RealWear. "Queremos levar o suporte técnico remoto para operações mais complexas, como indústrias e manutenção de equipamentos críticos", afirma Daniel Vidal Cussi, CTO da startup.

a empresa investirá no aprimoramento da sua plataforma, incluindo integração com dispositivos hands-free, como os óculos inteligentes RealWear. "Queremos levar o suporte técnico remoto para operações mais complexas, como indústrias e manutenção de equipamentos críticos", afirma Daniel Vidal Cussi, CTO da startup. Inteligência artificial: a Octágora aposta na IA generativa para criar atendimentos mais autônomos. "Nosso objetivo é substituir os chatbots tradicionais por assistentes virtuais realmente resolutivos", diz Cussi. A ideia é que a IA consiga identificar problemas e sugerir soluções antes mesmo de envolver um atendente humano.

A expectativa da startup é que esses investimentos não só ajudem a dobrar a base de clientes, mas também consolidem a Octágora como referência no suporte técnico remoto no Brasil.

Quais são os desafios do setor

O maior obstáculo para o crescimento da Octágora não é a tecnologia, mas a mudança de mentalidade das empresas. Segundo Izumi, muitas companhias ainda não enxergam o suporte técnico remoto como um padrão.

"É um trabalho de evangelização. Muita gente ainda acha que o único jeito de resolver um problema técnico é mandando alguém até lá. Mas a tendência é que o remoto vire o novo normal", afirma.

Com o novo investimento, a startup quer expandir sua presença em setores como telecom, varejo e serviços financeiros. O objetivo é fazer com que cada vez mais empresas adotem o atendimento remoto e evitem visitas técnicas desnecessárias.