Sua empresa está pronta para delegar trabalho à IA?

Um dos aprendizados que tive construindo a TALLOS foi que uma empresa pode contratar boas pessoas e comprar bons sistemas, mas, mesmo assim, continuar dependendo do fundador para o trabalho andar. O problema aparece quando ninguém sabe exatamente quem decide, qual informação é válida ou em que momento uma atividade está concluída.

Tenho pensado sobre isso ao acompanhar a evolução da inteligência artificial. Durante os últimos anos, a conversa empresarial se concentrou em dar acesso às ferramentas e ensinar as equipes a usá-las. Agora, começa a ganhar força uma questão mais exigente: quais trabalhos a empresa está preparada para delegar à IA?

Em 25 de setembro, a Microsoft anunciou uma nova experiência do Copilot que reúne conversa, criação de soluções e agentes capazes de continuar trabalhando sem que seja necessária uma solicitação a cada etapa. A implantação é gradual, com parte dos recursos ainda em programas de acesso antecipado e prévias. Mesmo assim, a direção do anúncio é clara: aproximar a IA dos dados, dos aplicativos e da execução do trabalho.

A OpenAI também descreve essa passagem da assistência à execução em estudos divulgados em agosto sobre seus clientes empresariais. São evidências de uma base específica, que não representam todas as empresas, mas indicam um movimento: conectar a IA ao contexto e às ferramentas necessárias para produzir entregas.

Delegar à IA exige mais do que adotar uma nova ferramenta

Minha leitura é que essa mudança exige mais da gestão do que a simples adoção de um novo aplicativo. Pedir um resumo e conferir a resposta é uma coisa. Autorizar um sistema a consultar informações, atualizar registros e encaminhar atividades para outras pessoas é outra justamente por envolver decisões que precisam estar claras antes da execução.

Pense em uma empresa que deseja melhorar o acompanhamento de contas a receber. Um assistente pode analisar uma planilha e apontar atrasos. Já um agente conectado aos sistemas consegue, dentro de limites definidos, organizar prioridades, preparar comunicações e encaminhar pendências aos responsáveis.

Nesse segundo caso, surgem perguntas que o modelo de IA ainda não tem condições para resolver sozinho. O saldo está atualizado? O cliente já negociou com alguém? Há uma contestação em andamento? Quem pode aprovar uma condição diferente? Que situações exigem interromper o fluxo e chamar uma pessoa?

São questões de negócio. A qualidade da tecnologia importa, mas depende das condições que a empresa oferece para que ela trabalhe. Em outras palavras, a empresa precisa conseguir explicar o próprio trabalho.

O conhecimento que está na cabeça das pessoas

Em muitas operações, parte importante do conhecimento está na cabeça de quem resolve os problemas diariamente. Um profissional sabe que determinado cliente exige um procedimento diferente. Outro conhece uma exceção que nunca foi registrada. O gestor decide quando uma regra pode ser flexibilizada.

Esse conhecimento ajuda a empresa a funcionar. Por outro lado, também cria dependências difíceis de perceber enquanto as pessoas certas estão disponíveis. Ao tentar delegar atividades à IA, essas lacunas podem ficar mais visíveis. O que parecia um processo bem definido talvez fosse uma sequência de improvisos sustentada pela experiência da equipe.

Isso não significa que seja necessário documentar toda a empresa antes de começar. Significa, isto sim, escolher um fluxo e organizar o suficiente para executá-lo com responsabilidade a partir de informações confiáveis, regras e permissões claras, responsáveis cientes de suas atribuições e critérios de conclusão.

A tecnologia pode ajudar a encontrar e organizar o conhecimento. Porém cabe à liderança validar o que deve orientar o trabalho. E o ganho depende do que efetivamente muda depois.

Eficiência com IA não significa transformação do negócio

Também é preciso cuidado com a maneira de medir o avanço. Uma equipe passa a produzir relatórios mais rápido, porém continua tomando decisões tarde demais. Ou prepara mais propostas, porém mantendo o mesmo problema de qualificação. Pode também automatizar uma etapa e, no final, criar uma fila maior na seguinte.

O relatório State of AI in the Enterprise 2026, da Deloitte, aponta essa distância entre eficiência e transformação: apenas 34% das organizações pesquisadas estavam redesenhando profundamente seus negócios com IA. O levantamento também informa que somente uma em cada cinco tinha governança madura para agentes autônomos.

Esses dados não nos permitem concluir que a tecnologia falhou. Eles reforçam que disponibilizar uma capacidade e incorporá-la à operação são trabalhos diferentes.

Para o empresário, a avaliação precisa chegar ao processo completo. O fechamento financeiro ficou mais confiável? O pedido chegou antes ao cliente? A equipe conseguiu absorver mais demanda com qualidade? Quanto esforço foi necessário para conferir e corrigir as entregas?

Se o tempo economizado na execução retorna integralmente na revisão, o resultado precisa ser reavaliado. Afinal, delegar exige uma responsabilidade que continua humana.

Como distribuir trabalho entre pessoas e agentes de IA

Acredito que uma competência importante da liderança será saber distribuir trabalho entre pessoas e agentes. E isso envolve definir o objetivo, fornecer contexto, estabelecer o que pode ser feito e identificar quando uma aprovação é necessária. Também exige acompanhar custos, erros e resultados ao longo do tempo.

A autonomia pode crescer conforme o processo demonstra confiabilidade. Uma atividade pode começar com a IA preparando uma entrega para revisão e, depois, avançar para execução de etapas delimitadas. Situações excepcionais continuam sendo encaminhadas a uma pessoa.

Esse caminho permite aprender com o funcionamento real, sem tratar uma demonstração bem-sucedida como prova de que todo o processo está pronto. Quem responde pela operação precisa permanecer identificável. A presença de um agente não elimina a responsabilidade de quem definiu suas regras ou autorizou suas ações.

A pergunta que deve vir antes da escolha da tecnologia

Nos próximos anos, teremos ferramentas mais capazes de assumir tarefas. Mas a capacidade de delegar bem continuará dependendo de empresas que conhecem seus processos e de gestores que sabem avaliar entregas.

É por isso que eu começaria a discussão com uma pergunta anterior à escolha da tecnologia: qual trabalho conseguimos explicar com clareza suficiente para alguém executá-lo sem depender de nós a cada passo?

A resposta mostra tanto onde a IA pode entrar quanto o que a gestão ainda precisa resolver.