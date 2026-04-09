Após se casar em Trancoso, empreendedor abre hotel ao lado da igreja e mira R$ 8 milhões

Foi na Igreja São João Batista que Felipe Tiradentes se casou, inspirado pelas paisagens de Trancoso, na Bahia. Treze anos depois, ao lado do ponto turístico que marcou sua história, ele inaugura um hotel boutique próprio, com oito quartos e proposta intimista.

Batizado de Vila Figo, o hotel de 10 mil m² abriu ao público em janeiro de 2026 já com a agenda cheia. “Mesmo sem divulgação estruturada, abrimos com 100% de ocupação até o Carnaval. A demanda veio do boca a boca, com indicações entre amigos e famílias”, diz Tiradentes.

A estimativa é faturar R$ 8 milhões no primeiro ano de funcionamento, com experiências e restaurante aberto ao público.

De eventos à hotelaria em Trancoso

Nascido em Belo Horizonte (MG), Felipe Tiradentes começou a vida profissional no ramo de entretenimento, participando da produção de shows e festas. Em 2021, mudou-se para Trancoso, onde passou a empreender.

Na região, reúne sete empreendimentos nas áreas de gastronomia, concierge e aluguel de casas de temporada. Foi dessa experiência com imóveis de locação que surgiu a ideia de apostar na hotelaria, impulsionada pela alta demanda turística no distrito.

“Tenho duas casas de locação, o que nos deu um entendimento muito claro do público de Trancoso, seu perfil e suas expectativas. Percebemos que o que mais valorizam é um atendimento cuidadoso e acolhedor”, afirma.

Para concretizar o negócio, Tiradentes fez um investimento próprio de R$ 5 milhões. A proposta foi atender às demandas por experiências identificadas ao longo da operação com locações. No hotel, passou a oferecer academia, restaurante e serviço de quarto.

Instalado no Quadrado de Trancoso, hotel de oito quartos combina vista para o mar, arquitetura acolhedora e proposta de luxo discreto (Nico Ferri/Divulgação)

Na escolha do ponto, optou por um terreno localizado no Quadrado de Trancoso, região histórica e tradicional do destino. “O Quadrado é um dos pontos mais únicos de Trancoso. Estamos ao lado da igreja, em uma área ampla, com vista de 180 graus para o mar — um lugar raro, tanto pela localização quanto pela energia”, afirma.

A reforma foi rápida: em seis meses, o projeto estava concluído, cumprindo a meta de inaugurar em janeiro, na alta temporada. O processo contou com participação familiar, com o pai na gestão de obras e a esposa, Laís Tiradentes, no branding e design de interiores.

Empreendimento em Trancoso combina hotelaria e gastronomia para impulsionar receita e alcançar R$ 8 milhões no primeiro ano (Nico Ferri/Divulgação)

Instalado em uma estrutura pré-existente, o empreendimento foi totalmente reformulado e ampliado para oito suítes. O projeto incluiu novos espaços de bem-estar — como academia, sauna e sala de massagem —, além de recepção renovada, restaurante próprio e sistema de energia limpa com placas solares e baterias de lítio.

Menos quartos, mais experiência

A abertura ao público aconteceu em janeiro de 2026, com diárias que variam de R$ 2,9 mil a R$ 4 mil.

A divulgação inicial ocorreu entre amigos e conhecidos, que passaram a indicar o local para novos clientes — um crescimento orgânico que resultou em lotação máxima durante toda a alta temporada.

O empreendedor atribui o desempenho à proposta boutique, com atendimento personalizado e cuidado em todas as etapas da estadia. Com apenas oito suítes, o modelo privilegia proximidade, privacidade e atenção aos detalhes, em uma leitura de luxo em que “menos é mais”.

Localizado no Quadrado de Trancoso, ao lado da igreja e com vista para o mar, o hotel aposta em um dos endereços mais valorizados do destino (Nico Ferri/Divulgação)

O formato mais enxuto tem se refletido na fidelização: inaugurado em janeiro, o empreendimento já registra hóspedes na terceira estadia.

Para manter a proposta com qualidade, o desafio está em manter a equipe engajada. Para isso, o empreendedor investe em treinamentos voltados à satisfação dos cerca de 30 colaboradores e dos hóspedes.

Restaurante como motor de fluxo

Manter a alta temporada com lotação máxima é uma forma de se preparar para os meses seguintes, com caixa organizado para explorar novas oportunidades durante a baixa temporada, de março a novembro.

Para sustentar pelo menos 60% de ocupação nesse período, a estratégia inclui ampliar a divulgação e promover ações temáticas, como o Dia dos Namorados e experiências voltadas a famílias durante as férias de julho.

O restaurante Doma, dentro do hotel, é aberto ao público para almoço e jantar e funciona como outra alavanca de fluxo ao longo do ano. A operação gastronômica deve responder por 40% do faturamento total.

“O restaurante, aberto o ano inteiro, mantém o fluxo e funciona como vitrine do hotel. Ele desperta o desejo pela hospedagem. É um ecossistema em que tudo se conecta”, afirma.

O espaço também tem atraído eventos, com reservas para grupos maiores ou para todo o salão, no caso de grupos com mais de 40 pessoas.

Em vez da escala dos resorts, o hotel boutique em Trancoso aposta em uma operação enxuta, com apenas oito quartos e experiência personalizada (Nico Ferri/Divulgação)

Com isso, a Vila Figo deve encerrar 2026 com faturamento de R$ 8 milhões. Para os próximos anos, Tiradentes pretende manter o tamanho enxuto da operação, ao mesmo tempo em que amplia a oferta de eventos e experiências.

“Queremos crescer ampliando a atuação em hotelaria, gastronomia e entretenimento, além do braço imobiliário, com casas e serviços de concierge”, diz.