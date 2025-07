South Summit Brazil 2026 abre inscrições para competição de startups; veja como participar

Um dos principais encontros de startups, fundos e grandes empresas da América Latina, o South Summit Brazil abriu nesta terça-feira, 16, as inscrições para a edição 2026 da Startup Competition, principal vitrine de novos negócios do evento.

As inscrições são gratuitas e vão até 22 de dezembro, no site oficial.

Criado em Madrid em 2012 e realizado no Brasil desde 2022, o South Summit já movimentou mais de 14 bilhões de dólares em investimentos ao longo de sua história. Em 2025, a edição de Porto Alegre reuniu 62 países, 3.000 startups e 130 fundos de investimento. A EXAME foi parceira oficial de mídia da edição deste ano, que celebrou a capacidade de resiliência do povo gaúcho, extremamente afetado por desastres climáticos em 2024.

Em 2026, o evento acontece entre 25 a 27 de março, no Cais Mauá, na capital gaúcha.

Como funciona a Competição de Startups

A competição busca startups em diferentes estágios e setores, que serão avaliadas por um comitê internacional.

As 50 finalistas se apresentam no palco principal do evento e concorrem em cinco categorias: Destaque, Mais Sustentável, Mais Escalável, Mais Disruptiva e Melhor Equipe.

Na edição passada, participaram 2.100 startups de 79 países. O Brasil liderou em volume, com presença de empreendedores dos 25 estados. Entre os estrangeiros, destaque para Argentina e Chile.

“Já vimos startups do interior do RS saírem da competição com contratos assinados com grandes empresas. É isso que dá sentido ao que fazemos”, afirma Wagner Lopes, country manager do South Summit no Brasil.

Além da premiação, as finalistas têm acesso a uma programação paralela de mentorias, reuniões com investidores e pitch reverso com fundos — um diferencial que, segundo a organização, transforma a trajetória das empresas selecionadas.

Em 2025, a startup Nanogrow, do Uruguai, saiu da competição com negociações avançadas com investidores brasileiros. “Foi uma virada para a empresa. Ganhamos visibilidade e conexões que dificilmente teríamos em outro lugar”, afirmou Nicolás Galmarini, fundador da empresa.

As vencedoras entram para o hall da fama do evento, que já reconheceu nomes como Hera Materials, Jusfy, Ostera, Altave e Umgrauemeio nas últimas edições.

Como se inscrever

O que é: 50 startups selecionadas para competir em cinco categorias durante o evento

50 startups selecionadas para competir em cinco categorias durante o evento Quando e onde: de 25 a 27 de março de 2026, em Porto Alegre

de 25 a 27 de março de 2026, em Porto Alegre Inscrições: gratuitas, até 22 de dezembro, no site oficial