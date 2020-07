Sem Kylie no páreo, Kim Kardashian pode ser 1ª bilionária da família

A filha mais jovem do clã-Kardashian-Jenner, Kylie Jenner, foi retirada da lista de bilionários da Forbes em maio por supostamente ter superavaliado sua empresa de cosméticos. Considerada uma ex-bilionária pela publicação americana, Jenner tem uma fortuna estimada em 900 milhões de dólares – chega bem perto de alcançar a lista, mas ainda não. Sua meia-irmã mais velha, Kim Kardashian, no entanto, pode chegar no nível do bilhão antes, com a venda da sua própria marca, a KKW Beauty, para a multinacional francesa de cosméticos Coty.

No fim de junho, o marido de Kardashian, o rapper Kanye West – que afirmou que irá se candidatar à presidência dos Estados Unidos – parabenizou a mulher por “se tornar oficialmente uma bilionária” após a venda de sua empresa. Mas a realidade, também de acordo com a Forbes, ainda não é essa.

A KKW, após a compra pela Coty, ficou avaliada em 1 bilhão de dólares, mas a fortuna de Kardashian ainda está 100 milhões abaixo do suficiente para colocá-la na lista de bilionários.

No entanto, a Coty é também a companhia para a qual Jenner vendeu sua marca de cosméticos em janeiro deste ano. O valor estimado da transação foi 600 milhões de dólares, o que teria confirmado os cálculos feitos pela revista americana desde 2018, quando Jenner estampou a capa da publicação e foi chamada de “uma invenção da era do Instagram”. Com a venda, o valor de mercado da empresa de Kylie ficou em 1,2 bilhão de dólares.

Mas, como nem tudo que reluz é ouro, a verdade veio à tona — e por mais que seja muito rica, Jenner ainda não é uma bilionária que “construiu a sua própria fortuna”. Documentos publicados pela Coty desmentiram os lucros gigantescos apresentados pela Kylie Cosmetics e mostraram que o negócio é muito menor e menos lucrativo do que o clã Kardashian-Jenner divulgava. Pelas contas da revista, unindo as mentiras ao impacto da covid-19 na venda de cosméticos, Jenner é agora uma ex-bilionária e tem uma fortuna estimada em “apenas” 900 milhões. Jenner negou a informação da Forbes em seu perfil no Twitter, mas, mesmo assim, foi retirada da famosa lista da publicação.

Resta saber o que espera Kardashian no fim do túnel: a consagração por ser a primeira bilionária da família ou uma exposição negativa. No entanto, o clã não é estranho aos holofotes – nem ao dinheiro, nem às polêmicas.