Raia Drogasil divulga resultados impactados pela inflação

A rede de drogarias RD (Raia Drogasil) divulga resultados nesta terça-feira, após o fechamento do mercado. Assim como todo o varejo, a companhia tem lidado com as consequências da alta da inflação para o seu negócio, o que pode significar margens menores no primeiro trimestre de 2022.

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

Em relatório sobre o setor, o banco Credit Suisse destacou o risco de uma “pressão de margem transitória”, devido ao “descasamento da inflação”, uma vez que o aumento nos preços dos medicamentos só deve aparecer nos resultados do segundo trimestre de 2022, enquanto a alta nos custos de operação já deve aparecer nesse trimestre.

Ainda que o setor tenha um primeiro trimestre de margens mais encolhidas, o banco vê as farmácias como um segmento de boas possibilidades de ganhos no varejo em 2022, em comparação por exemplo com vestuário e eletrodomésticos. Na visão do Credit Suisse, esses outros segmentos têm menor capacidade de repassar a pressão inflacionária para o consumidor.

A Raia Drogasil vem de um período de resultados positivos nos trimestres anteriores. Em 2021 a empresa teve receita de R$ 25,6 bilhões, alta de 20,9% em relação a 2020, quando a receita foi de R$ 21,1 bilhões. O lucro líquido no ano passado foi de R$ 815 milhões, ante R$ 579 milhões em 2020.

A empresa vem se posicionando com foco em promoção da saúde, com prestação de serviços em loja, e soluções digitais, que incluem o marketplace e a Plataforma da Saúde, com oferta de serviços para uma vida mais saudável. Além disso continua apostando pesado nas lojas físicas. Para 2022 estão previstas 260 novas unidades.

Seu setor vem sendo impulsionado pelo envelhecimento da população e pela maior preocupação com a saúde no pós-pandemia. Os números divulgados hoje darão uma visão mais nítida sobre com deve ser o ano de 2022 para a Raia Drogasil, e o quanto a inflação e o cenário macroeconômico vão interferir na rota da empresa.