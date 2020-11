Qualicorp compra Plural Saúde por R$ 202 mi e avança em plano de expansão

A adminstradora de planos de saúde Qualicorp anunciou nesta terça-feira, 17, a aquisição da Plural Saúde, de benefícios, e da Oxcorp, corretora de seguros do mesmo grupo. A compra, no valor de 202,5 milhões de reais, é a maior transação da Qualicorp nos últimos oito anos.

No último ano, o principal foco da atual gestão da Qualicorp tem sido ampliar o acesso à saúde, em um ambiente de preços crescentes e crise econômica.

“Com um tíquete médio de cerca de 300 reais, a aquisição da Plural reforça nosso propósito de oferecer planos de saúde mais acessíveis, ampliando o acesso da população à saúde suplementar”, afirma Bruno Baltt, presidente da companhia, em comunicado.

Ainda nos últimos meses, a Qualicorp lançou mais de 20 novos produtos, com destaque para as parcerias com operadoras regionais e produtos voltados para famílias.

Em outra frente, a companhia está de olho no mercado de pequenas e médias empresas e pessoas jurídicas — ou PJs –, um público que não era prioridade da Qualicorp. Adicionalmente, vem trabalhando em canais alternativos para que os clientes possam acessar os planos de saúde, modelos ainda em gestação.

A Plural tem 13 filiais, das quais oito são em cidades em que a Qualicorp não tem escritório, além de 500 plataformas de vendas e 5.000 corretores. “Vamos integrar culturas em um processo conjunto de aprendizado”, diz o executivo.

Plural Saúde e Oxcopr foram fundadas no Rio de Janeiro e possuem, atualmente, 158 funcionários e 96.000 clientes no segmento coletivo por adesão. A aquisição acrescentará ao portfólio da Qualicorp 21 novas operadoras de saúde e 79 novas entidades de classe, além da expansão da atuação em território nacional e complementariedade dos negócios.

A Qualicorp adquiriu 75% das duas empresas e os outros 25% permanecem com os atuais sócios.

A conclusão da transação está sujeita a aprovações, incluindo da troca do controle da Plural pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Balanço

Na segunda-feira, 16, a Qualicorp reportou lucro líquido de 130,9 milhões de reais, aumento de 18,1% na comparação anual. A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) alcançou 272,9 milhões de reais de julho a setembro, recorde histórico da companhia, e um avanço de 5,4% na mesma base de comparação.

Segundo a Qualicorp, o recorde se deve ao crescimento da receita e à significativa redução de custos e despesas.

A receita líquida no terceiro trimestre atingiu 524,6 milhões de reais, aumento de 1,3% na comparação anual. O resultado, de acordo com a Qualicorp, já contabiliza o reajuste anual de preços que será cobrado a partir de 2021, conforme orientação da ANS.