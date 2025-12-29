Procon-SP multa WePink em R$ 1,56 milhão por falhas na entrega e pós-venda

O Procon-SP multou a Savi Cosméticos Ltda., mais conhecida pelo nome WePink, que tem a influenciadora Virginia Fonseca entre os sócios, em R$ 1.566.416,66 por infrações ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). A penalidade é resultado de uma fiscalização aberta a partir de reclamações de consumidores e da análise do site da empresa.

Entre os principais problemas identificados estão o descumprimento dos prazos de entrega e pedidos que não foram enviados na totalidade.

A fiscalização também apontou falhas no pós-venda. Consumidores relataram demora excessiva para o estorno de valores e para a substituição de produtos com defeito. O Procon-SP registrou ainda a falta de resposta da empresa a pedidos de cancelamento feitos dentro do prazo legal do "direito de arrependimento".

Outro ponto citado foi a ausência, no início de dezembro, de informações obrigatórias para o comércio eletrônico, como endereço físico e e-mail de contato no site da WePink.

O valor da multa levou em conta a gravidade das infrações, a vantagem obtida e a condição econômica da empresa. A Savi Cosméticos pode apresentar defesa.

O Procon-SP orienta que consumidores que continuarem enfrentando problemas formalizem reclamação no órgão ou na entidade de defesa do consumidor de seu estado ou município.