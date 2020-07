Plataforma lança apoio e crédito de R$ 150 para caminhoneiros autônomos

A pandemia acelerou mudanças importantes no setor de logística e entrega. Caminhoneiros e entregadores estão mais digitais e adotando com cada vez mais força plataformas que os conectam à carga, para reduzir o contato e deixar o transporte mais seguro.

Para ajudar e fidelizar os motoristas, uma dessas plataformas, a Repom, lançou um aporte financeiro de 2,7 milhões de reais para caminhoneiros autônomos. Os motoristas cadastrados na plataforma da Repom receberão créditos de 150 reais, além de três mensalidades gratuitas de assistências saúde para consultas e outros serviços. A Repom, marca da Edenred Brasil, é uma plataforma de soluções de gestão e pagamento de despesas para frota própria e terceirizada. O apoio financeiro será feito com a Freto, marketplace do transporte de cargas do mesmo grupo.

A disponibilização de 150 reais será em apoio aos caminhoneiros autônomos que já se relacionam com a marca por meio de crédito no cartão Repom, ou aqueles que passem a prestar serviço a contratantes que efetuam o pagamento do frete através do cartão Repom. O valor pode ser usado para abastecimento de combustível na Rede Estrada, compra de alimentos ou refeições em qualquer varejista, bem como outras necessidades do dia a dia.

Já a assistência de saúde é voltada para todos os caminhoneiros, mesmo aqueles ainda não cadastrados na plataforma. São benefícios como consultas e exames com até 70% de desconto, telemedicina, reembolso em caso de internação, descontos em mais de 13.000 farmácias e também na compra de produtos e serviços em um Clube de Vantagens. São três meses de mensalidades gratuitas oferecidos em parceria com a startup de saúde VidaClass.

Crise nas estradas

Segundo um levantamento da Repom, 70% dos caminhoneiros não têm acesso a plano de saúde, 62% têm medo de contrair o vírus e 35,4% revelaram a preocupação de não conseguir atendimento médico.

Além disso, 62% dos caminhoneiros autônomos se endividaram durante a pandemia. Desses, 72,5% não possuem reservas financeiras para pagar dívidas ou despesas do dia a dia. O estudo ainda aponta que as despesas dos caminhoneiros também estão aumentando. Para 83,5% dos profissionais, os gastos com alimentação aumentaram.

Os valores de contas básicas, como luz, água, gás e aluguel, também cresceram para 49% dos entrevistados. A manutenção do caminhão e os gastos com a saúde também impactaram com maiores gastos para 35% e 30% dos caminhoneiros, respectivamente.

Loggi e saúde mental

Já a Loggi, empresa de entregas e delivery para cidades, está com um programa voltado aos funcionários internos. “Desde o começo da pandemia, precisamos de um exercício grande de empatia para entender as necessidades dos funcionários, de grupos diferentes”, diz Mônica Duarte Santos, diretora de recursos humanos.

A ideia era oferecer atividades para engajar os mais de 1.100 funcionários da empresa e criar momentos de interação, já que com o home office as pessoas perderam o momento do cafezinho e da conversa leve. Até agora, já foram feitos eventos de cuidado para pele, técnicas básicas de foto, lettering ou caligrafia, entre outras. No Dia das Mães, a própria Mônica realizou uma contação de histórias para crianças.

O projeto por enquanto está focado nos contatos e cursos leves, quase lúdicos. Para o futuro, a ideia é usar o ambiente também para cursos e treinamentos focados no dia a dia do trabalho. No início da pandemia, a empresa fez cursos abordando produtividade e boas práticas de home office.

A Loggi deu início a uma parceria com o Zenklub, plataforma de saúde e bem-estar que conta com sessões de psicoterapia online, acompanhamento de humor diário, videoaulas sobre meditação e yoga e textos voltados ao autoconhecimento. Atualmente, com mais de 40 mil entregadores cadastrados em sua plataforma, a Loggi atende mais de 150 municípios, em todas as regiões do país e realiza, em média, 100 mil entregas diárias.