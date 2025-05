De olho no Nordeste, Grupo Piracanjuba compra Natulact e chega a oito fábricas

O Grupo Piracanjuba, dono das marcas Piracanjuba, Emana, LeitBom, Almond Breeze, Ninho e Molico, anunciou nesta quarta-feira, 14, a aquisição da sua primeira fábrica no Nordeste. A compra da Natulact, indústria de queijos e derivados em Sergipe, marca a entrada do grupo em uma região estratégica para ampliar sua atuação no mercado nacional de laticínios. Com a operação, o grupo passa a contar com oito fábricas.

A companhia, que processa até 6 milhões de litros de leite por dia, busca ampliar sua presença e explorar uma das maiores bacias leiteiras do Nordeste. “Será a primeira fábrica do Grupo Piracanjuba na região, reforçando nossa expansão e competitividade”, afirmou o presidente Luiz Claudio Lorenzo.

A Natulact tem mais de 30 anos de operação e fica em Nossa Senhora da Glória, município a 115 quilômetros de Aracaju.

A planta conta com 260 funcionários, a maioria em funções fabris, e produz queijos muçarela, coalho, prato e minas frescal, além de manteiga, requeijão e soro de leite em pó.

A produção seguirá inicialmente com a marca Natulact, mas a expectativa é migrar gradualmente para Piracanjuba. A aquisição ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

O grupo também planeja preservar o relacionamento com fornecedores locais, visitando cada um para assegurar a continuidade da cadeia produtiva.

“Queremos que a transição ocorra da forma mais harmônica para colaboradores, fornecedores e comunidade. Respeitamos as especificidades locais e acreditamos que teremos muito a contribuir e aprender”, acrescentou Lorenzo.

No início do ano, a companhia anunciou a construção de uma fábrica no Paraná focada em whey protein e lácteos, reforçando sua aposta no mercado bilionário de suplementos e bebidas funcionais. A última aquisição anunciada pela companhia foi a startup Emana, especializada em suplementos, que tem Rodrigo Hibert entre os sócios.

A chegada ao Nordeste pode ser um ponto de inflexão para a empresa, que mira ampliar sua participação no mercado de laticínios e derivados. A região, apesar da produção significativa de leite, representa um desafio logístico e estrutural para grandes players. A expectativa é que a integração da Natulact aumente a capilaridade e a capacidade produtiva do grupo.

“Essa aquisição abre um novo capítulo para o Grupo Piracanjuba. O Nordeste é um mercado fundamental para nossa estratégia de crescimento e diversificação”, conclui o presidente.