Nubank é o primeiro banco do Brasil a zerar toda sua emissão de carbono

O banco digital Nubank informou nesta terça-feira que conseguiu neutralizar 100% das emissões de carbonas feitas desde a sua fundação, em 2013. A empresa é a primeira do setor bancário do Brasil e México a fazer isso, conforme dados analisados pela BSD Consulting.

Num primeiro momento, o Nubank irá apoiar três projetos no Brasil e um no México que, juntos, irão compensar o equivalente a 4,3 mil toneladas de CO2. O próprio banco ressaltou, no entanto, que por ser digital, tem menos emissões do que outras marcas do mercado financeiro e de outros setores da economia. Como o banco digital também é recente, com apenas sete anos, as emissões acumuladas são poucas comparadas a outras empresas.

“Por sermos digitais e mais eficientes, causamos naturalmente menos impacto para o meio ambiente. Mesmo assim, queremos minimizá-lo o máximo possível. Por isso, damos mais um passo e assumimos o compromisso de sempre ser carbono neutro. Não vamos deixar acumular. Nos comprometemos a ter as melhores práticas ambientais, sociais e de governança”, afirma David Vélez, fundador e CEO do banco digital, em artigo publicado no blog da empresa.

Com 30 milhões de clientes, o Nubank despontou primeiro como uma fintech que oferecia cartão de crédito sem anuidade, com foco no relacionamento com o cliente via canais digitais. Hoje, o banco conta com uma conta digital remunerada e seu último movimento de mercado foi a compra da corretroa digital Easyinvest.