Nova Ford Ranger será revelada neste mês; veja todos os detalhes

É oficial: a nova Ford Ranger será revelada no dia 24 de novembro. Mas o fabricante decidiu mostrar alguns detalhes da próxima geração às vésperas da apresentação – que acontecerá na Austrália – e a picape média já até vazou quando ainda era apenas um protótipo. E a boa notícia para os brasileiros é que o modelo será vendido aqui, poucos meses após o lançamento mundial, em 2023.

Desenho inspirado na Maverick

Nem será necessário tirar a camuflagem da nova Ford Ranger para reconhecer algumas semelhanças com a Maverick (que já está prestes a ser lançada no Brasil para brigar diretamente com a Fiat Toro), porque os próprios contornos dos faróis indicam que ambas bebem da mesma fonte de inspiração e remetem diretamente à norte-americana F-150, que também foi atualizada recentemente.

Ainda que a dianteira mude completamente em relação à picape vendida atualmente – apresentada há dez anos e oferecida no país desde 2012 –, o restante do desenho não deverá passar pela mesma revolução. É possível notar que as proporções da carroceria e os contornos das janelas continuam os mesmos, ainda que a Ford considere essa atualização profunda, inclusive na plataforma.

O que ainda continua sob sigilo é a cabine, que provavelmente seguirá as mesmas linhas das “irmãs” Maverick e F-150. Ou seja: sistemas de entretenimento atualizados, com direito a central multimídia maior; visual atualizado; além de novos recursos de segurança. Como o vídeo de apresentação citou diferentes tipos de terreno, é provável que a Ranger tenha seletor de modos de condução.

Assista ao vídeo da nova Ford Ranger

Empréstimo para a rival

Como parte do acordo firmado com a Volkswagen, a nova geração da Ford Ranger emprestará toda a estrutura para umas das principais rivais: a Amarok. Vale lembrar que, atualmente, ambas saem da mesma fábrica em General Pacheco, na Argentina, mas apenas a versão “norte-americana” ganhará a atualização, enquanto a “irmã alemã” será feita somente em Silverton, na África do Sul.

Pode parecer estranha a relação das concorrentes, mas, no passado, ambas já dividiram as linhas de montagem (e as pranchetas dos projetistas) em duas alianças: a Autolatina, que valeu até 1994 para a América do Sul; e Autoeuropa, criada em 1991 para desenvolver uma nova linha de minivans. Fato é que os casamentos foram dissolvidos em ambas regiões, restante só acordos pontuais.

Inédita motorização híbrida

Para quem duvidou que a eletrificação seria um caminho sem volta, a nova geração da Ford Ranger terá (pela primeira vez) opção de motorização híbrida plug-in, que permite recarregar as baterias na tomada ou em pontos públicos, por exemplo. Mas, segundo o site australiano CarExpert, os motores movidos a diesel serão mantido e terão uma opção V6, ainda mais potente que os atuais.

Outra curiosidade é que, finalmente, a picape deverá receber o novo motor 2.0 EcoBlue diesel, que é vendido em outros mercados em duas configurações: com apenas um turbocompressor e 180 cv de potência, ou com dois turbocompressores e 213 cv de potência. Em outro acordo firmado com rivais, essa opção tem câmbio automático de dez marchas desenvolvido junto com a Chevrolet.

