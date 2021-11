No BTG, operação de crédito passa por área ESG, diz CEO

Financiamento é uma palavra-chave na COP26. Para colocar em prática tantos acordos de mudanças climáticas, instituições financieras públicas e privadas estão sendo cobradas para atuarem de fato com práticas sustentáveis. Neste cenário, é importante que os bancos criem oportunidade econômicas.

Conheça o mais completo curso de formação executiva sobre ESG no Brasil.

"Os bancos têm que participar dessa discussão criando instrumentos para financiar a transição e a economia de baixo carbono", diz Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual (do mesmo grupo que controla a EXAME), em entrevista para Carlo Pereira, diretor executivo da Rede Brasil do Pacto Global.

Segundo o executivo, no BTG, toda a operaçãode crédito hoje passa pela área de ESG para garantir que a operação tenha critérios que minimizam impactos ambientais.

"Estamos estudando para medir o impacto das emissões de carbono de toda nossa carteira de crédito. Se essa é uma métrica que começa a ser medida, com o tempo ela vai diminuir", diz Sallouti.

Em relação aos clientes, o executivo fala sobre a importancia da demanda do mercado público de ações. "Vimos as empresas voltarem para pedir mais recomendações porque enxergaram uma consultoria valiosa", afirma.

Veja todas as ações do BTG no vídeo abaixo.

Exame na COP

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática (UNFCCC) é um tratado internacional com o objetivo de estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera.

Uma das principais tarefas da COP é revisar as comunicações nacionais e os inventários de emissões apresentados por todos os países membros e, com base nessas informações, avaliar os progressos feitos e as medidas a serem tomadas.

Para além disto, líderes empresariais, sociedade civil e mais, se unem para discutir suas participações no tema. Neste cenário, a EXAME atua como parceira oficial da Rede Brasil do Pacto Global, da Organização das Nações Unidas.