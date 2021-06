Nestlé e Garoto: caso é reaberto no Cade 19 anos após a compra

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade, por meio do conselheiro relator do caso, Alexandre Cordeiro, estabeleceu diretrizes a serem cumpridas pela empresa Nestlé em relação ao compra da Garoto. A medida acontece 19 anos depois do anúncio de aquisição.

Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, há “pequena probabilidade” de o Cade reverter a decisão judicial que obriga que o caso tenha novo julgamento pelo conselho, mas determina uma nova avaliação.

Apesar da Nestlé ter anunciado a aquisição da Garoto, o Cade não aprovou o negócio dois anos mais tarde. Na época, os julgamentos do Cade eram feitos depois de o negócio ter sido concretizado.

A Nestlé recorreu à Justiça e conseguiu suspender a decisão do Cade em 2005. Em 2009, a Justiça determinou que o Cade julgasse o negócio novamente. A empresa voltou a recorrer em diversas instâncias. Em 2018 o caso também voltou a ser apurado.

Agora, segundo o Cade, os detalhes do despacho decisório serão mantidos confidenciais, a fim de não prejudicar o seu cumprimento pela Nestlé. O despacho deverá ser homologado pelo Tribunal do Cade, em sessão prevista para outubro.

