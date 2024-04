Mondelēz Brasil divulga comunicado de recolhimento de produto

A Mondelēz Brasil Ltda (CNPJ: 33.033.028/0020-47) informa aos consumidores que está recolhendo voluntariamente os produtos importados CHOCOLATE CON LECHE Y “NOUGAT” CON MIEL Y ALMENDRAS 100g, da marca TOBLERONE, com prazos de validade 26.12.2024, 15.03.2025 e 23.03.2025, que foram comercializados sem informações em português na embalagem.

Embora não apresentem qualquer problema de qualidade, alguns produtos foram distribuídos sem as informações em português, incluindo as advertências sobre alergênicos, lactose e glúten: “CONTÉM AMÊNDOA E DERIVADOS DE OVO, LEITE E SOJA. PODE CONTER LÁTEX NATURAL. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.”



Confira a data de validade no verso da embalagem:

Caso você seja alérgico a amêndoas, derivados de soja, ovo e leite, látex natural ou tenha intolerância ou restrição à lactose, orientamos a não consumir o produto, pois há risco de reações alérgicas ou desconfortos abdominais.

Para reembolso ou dúvidas, entre em contato gratuitamente pelo telefone 0800 704 1940, de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados.

A empresa informa que já iniciou o processo de recolhimento dos produtos e solicitou aos seus clientes diretos que interrompam as vendas.

A Mondelēz Brasil reforça o seu compromisso de transparência e respeito com seus consumidores.