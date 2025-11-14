Mercado Livre leva vitrine da sociobioeconomia amazônica à COP30

O Mercado Livre participa da COP30 com uma vitrine dedicada à sociobioeconomia da Amazônia, em parceria com a Associação dos Negócios da Sociobioeconomia da Amazônia (Assobio) e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

As exposições — a Vitrine de Bioeconomia, no Parque Futuro 2, e as Lojas Brasil Biomarket, na Green Zone e no Porto Futuro 1 — reúnem produtos de empreendedores apoiados pelo programa Biomas a um Clique.

Criado em 2019, o programa atua em oito biomas: Amazônia, Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica, no Brasil; Gran Chaco e Selva Misionera, na Argentina; e Bosques Templados de Oaxaca e Chiapas, no México.

Desde 2020, já movimentou R$ 30 milhões em transações no Brasil e apoiou 367 empreendimentos, com mais de 2 mil produtos da sociobiodiversidade disponíveis na plataforma. Foram vendidos cerca de 150 mil itens entre alimentos, cosméticos, óleos naturais e artesanato. Metade dos negócios participantes iniciou as vendas online por meio da iniciativa.

“O programa conecta saberes locais à escala digital para fortalecer a bioeconomia e gerar impacto positivo nas comunidades”, afirma Laura Motta, gerente sênior de Sustentabilidade do Mercado Livre. “A COP30 é um espaço importante para apresentar modelos que unem conservação ambiental e desenvolvimento econômico.”

O Biomas a um Clique oferece capacitação, inclusão financeira, subsídios, suporte logístico e ações de fortalecimento de marca. Os empreendedores têm acesso ao Mercado Envios Full, com isenção de taxas, e a soluções financeiras via Mercado Pago, além de formações sobre estratégias comerciais, marketing e redes sociais. O programa também mantém parceria com a Libra Design para rebranding de produtos.

Na América Latina, a iniciativa reúne 41 cooperativas na Argentina e no México, envolvendo cerca de 8 mil produtores e 414 produtos disponíveis no marketplace. Entre 2022 e 2024, as vendas cresceram 294% na Argentina e 1.250% no México.

Além da atuação no comércio eletrônico, o Mercado Livre desenvolve ações de capacitação e investimento social na região amazônica. O programa Ganhaê, do Mercado Pago, teve em 2025 a edição especial Ganhaê Amazônia: Preparando Belém para a COP30, voltada a empreendedores dos setores de gastronomia, hotelaria e economia criativa, com mentorias e oficinas práticas de gestão, finanças e marketing.

A companhia também destina recursos por meio de leis de incentivo fiscal. Nos últimos anos, aplicou R$ 60 milhões em projetos culturais, esportivos e sociais — aumento de 43% em relação ao ano anterior. Na Amazônia, os investimentos somaram R$ 7,8 milhões, apoiando iniciativas como o TEDx Amazônia, o Festival de Parintins, o Festival Psica, a Casa Dourada, o Museu das Amazônias e a Bienal das Amazônias. “A bioeconomia é um tema prioritário para o desenvolvimento sustentável do país e a chave para o futuro da Amazônia”, diz Motta.