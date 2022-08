Líderes da Natura, IBM e Grendene discutem impactos da inflação nas marcas

Tempos de inflação em alta acendem um alerta para marcas preocupadas em desenhar as melhores estratégias para reter a atenção de consumidores mais exigentes diante da escalada no custo de vida.

De olho nisso, a Toluna, empresa de pesquisas de mercado com foco no consumidor, realiza nesta quinta-feira (25) a quarta edição do Toluna Insights Meeting 4 (TIM 4), evento que irá reunir executivos de empresas líderes em diferentes segmentos para discutir as mudanças no comportamento do consumidor diante do aumento da inflação.

O encontro acontecerá na sede da gigante do turismo BeFly, em São Paulo, das 18h às 21h. Também haverá transmissão online pelo link.

Sobre o que será o evento?

O objetivo do encontro será discutir a evolução do comportamento dos consumidores e das marcas ao longo dos últimos 12 meses, especialmente diante da pandemia e da inflação, além do mapeamento de novas tendências. O debate será em torno dos resultados do Barômetro Global do Consumidor, pesquisa global da Toluna

Os especialistas devem apresentar suas considerações mapeando as principais oportunidades e ameaças para marcas no contexto atual, além das principais motivações e influência de consumidores ao fazer compras.

‘’Nesta edição teremos representantes dos mais variados setores da indústria, que vão desde tecnologia, passando por entretenimento, até cosméticos. Assim, poderemos ter insights mais completos e diversos ainda, em um momento de incertezas e flutuação econômica’’, diz Luca Bon, gerente da Toluna para a América Latina.

Principais painelistas do evento

Entre os principais painelistas e especialistas envolvidos no Toluna Insights Meeting estão:

Luca Bon, General Manager LATAM da Toluna;

Samira Gontijo Bolson, Head de Retail da Dengo Chocolates;

Elvis Damm, Head de Inteligência Comercial da Grendene;

Márcio Flores, CEO da brMalls Entretenimento;

Cida Franco, Diretora de Vendas da Natura;

Marcelo Trevisani, CMO da IBM.

O evento será moderado por Márcio Teschima, vice-presidente Associação dos Conselheiros TrendsInnovation do Brasil (ACTIB).

