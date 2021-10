Klabin tem lucro líquido de R$ 1,2 bilhão no 3º trimestre

A Klabin anunciou nesta terça-feira lucro líquido de 1,215 bilhão de reais para o terceiro trimestre, revertendo prejuízo de 191 milhões de reais um ano antes, em desempenho marcado por queda no endividamento e crescimento de receitas.

A receita líquida da companhia cresceu 40% ano a ano, para 4,358 bilhões de reais, ajudada por reajustes de preços em todos os segmentos. O volume de vendas aumentou 4% na mesma base de comparação, para 951 mil toneladas.

A Klabin é a maior produtora de papel para embalagens do país, tendo ingressado também em produção de celulose

O resultado medido pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado totalizou 1,928 bilhão de reais, acréscimo de 56% frente aos mesmos três meses de 2020, com a margem passando de 40% para 44%.

A geração de caixa por tonelada, medida pelo Ebitda ajustado deduzido investimentos (capex) de manutenção em relação ao volume vendido, foi de 1.768 reais/t no terceiro trimestre, aumento de 55% em relação a igual intervalo do ano passado.

O endividamento líquido da Klabin em reais caiu 5%, para 19,95 bilhões de reais no final do terceiro trimestre, com a relação dívida líquida/Ebitda passando para 3,2 vezes, de 4,6 vezes um ano antes.