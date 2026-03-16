Jovem cria jornal dedicado a universidades privadas e transforma projeto em negócio de seis dígitos

Aos 25 anos, o engenheiro de computação Lister Ogusuku Ribeiro transformou uma inquietação sobre a falta de visibilidade das universidades privadas no Brasil em um negócio digital que possui um faturamento de seis dígitos.

Ele é o fundador do The University Journal, veículo especializado na cobertura de instituições privadas de ensino superior que hoje reúne mais de 35 mil seguidores nas redes sociais e milhões de visualizações em suas plataformas.

O projeto nasceu a partir de uma percepção ainda no ensino médio. Na época, Ogusuku observava que a cobertura da mídia era fortemente concentrada nas universidades públicas, enquanto instituições privadas quase não apareciam no noticiário. Quando ingressou em uma faculdade particular, essa percepção se intensificou.

Para ele, havia um vazio na comunicação sobre essas instituições, muitas delas com forte presença acadêmica e reputação no mercado, mas com pouca visibilidade pública.

Diante disso, decidiu criar um espaço dedicado exclusivamente a divulgar essas universidades e suas iniciativas.

“Precisamos promover mais essas faculdades privadas de excelência que não têm seu devido reconhecimento”, afirma.

Estrutura do negócio

Com formação em engenharia de computação, Ogusuku desenvolveu o site do The University Journal por conta própria, sem precisar contratar especialistas. O processo de criação levou algumas semanas e envolveu a definição das instituições que seriam abordadas no portal.

O crescimento do projeto ocorreu rapidamente. Entre 2025 e 2026, a audiência do site aumentou cinco vezes. Somente nos dois primeiros meses de 2026, os conteúdos publicados ultrapassaram 10 milhões de visualizações considerando apenas o alcance do Instagram.

Parte desse crescimento está ligada à estratégia de adaptar o conteúdo para cada rede social. As publicações são moldadas de acordo com o perfil e o comportamento do público de cada plataforma, o que ampliou o alcance do portal e fortaleceu a relação com instituições de ensino, pais, estudantes e vestibulandos.

“Eu imagino que a longo prazo a tendência é crescer ainda mais”, afirma Ogusuku.

Parcerias com instituições

Ao longo dos últimos dois anos, o fundador também passou a consolidar parcerias com instituições privadas de ensino superior. O processo de seleção é criterioso.

Entre os requisitos considerados estão, a presença em rankings nacionais e internacionais, reputação consolidada no mercado e um corpo executivo com posicionamento institucional claro. Programas de bolsas de estudo e iniciativas voltadas à diversidade também são considerados fatores importantes.

Entre as instituições citadas pelo The University Journal está a Escola de Negócios Saint Paul, destacada por Ogusuku pela qualidade da infraestrutura, da matriz curricular e da estratégia de prospecção de novos alunos.

“Falo com toda a convicção que a instituição está nascendo para jogar junto com grandes instituições privadas de ensino superior”, afirma.

Próximos passos

Com o crescimento do portal, o projeto também começou a gerar resultados financeiros relevantes. Para 2026, a meta é dobrar o faturamento e ampliar a equipe, que atualmente conta com o fundador, dois colegas de profissão e uma redatora que cursa jornalismo.

Além da expansão do negócio, Ogusuku pretende fortalecer o posicionamento do portal como referência na cobertura de instituições privadas de ensino superior.

O objetivo é contribuir para uma mudança de percepção sobre a qualidade dessas instituições no país.