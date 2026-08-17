Em um mercado saturado de IA genérica, a Mindsight aposta que o próximo passo do RH é outro

O CEO da Mindsight, Thaylan Toth, ao lado das sócias Luisa Godinho (à esquerda) e Karol Sousa, à frente de uma nova fase da empresa. (MINDSIGHT/Divulgação)
Exame Brand Solutions
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 15h08.
Última atualização em 17 de agosto de 2026 às 18h01.
Nos últimos dois anos, quase todo produto de tecnologia para RH passou a anunciar alguma camada de IA. Para Thaylan Toth, fundador e CEO da Mindsight, isso tornou quase impossível distinguir grandes inovações de meras funcionalidades genéricas incluídas em sistemas antigos.
Foi essa leitura que levou a Mindsight, empresa brasileira de tecnologia para a área de recursos humanos usada por mais de 600 companhias no país, entre elas Ambev, Azul, Cacau Show e Clickbus, a reconstruir sua plataforma do zero. A nova versão acaba de ser lançada.
Ser um parceiro que ajuda o RH a ser mais estratégico continua sendo a proposta. O que muda, segundo a companhia, é a maneira como a inteligência artificial atua no sistema. Agora, a IA está na arquitetura, operando tudo de ponta a ponta (um mecanismo que o mercado chama de AI-native).
Na prática, o profissional de RH descreve, em texto ou em áudio, o problema que precisa resolver. O sistema parte do que tem de informações sobre a empresa, monta o processo, recomenda boas práticas com base em metodologias da psicologia organizacional e, principalmente, executa as funções.
A diferença está no contexto. Descrever um problema em texto já faz parte da rotina de quem usa ferramentas de inteligência artificial. Mas existe uma diferença importante entre pedir uma resposta a uma IA genérica e fazer esse pedido dentro da plataforma da Mindsight.
Por exemplo: se um profissional de RH pedir a uma IA genérica para criar uma pesquisa de clima para o time comercial, ela poderá elaborar um questionário com base em informações gerais disponíveis na internet. Já na Mindsight, além das boas práticas de psicologia organizacional, a ferramenta considera a realidade daquela empresa: sua cultura e valores, seu histórico de pesquisas anteriores, estrutura de equipes e até desafios documentados que a empresa já reconhece.
Ou seja, a IA não parte apenas de um conhecimento genérico sobre RH. Ela usa os dados e o contexto da própria empresa para construir o processo.
Isso vale para toda a jornada do colaborador: recrutamento e seleção, gestão de desempenho, engajamento e retenção. Processos que hoje consomem horas passam a ser montados em minutos e de maneira extremamente personalizada.
A aposta tem a ver com a origem da companhia. Fundada em 2015, a Mindsight nasceu da psicologia organizacional aplicada e construiu sua reputação no mercado de testes para mapeamento comportamental pela profundidade e solidez de suas soluções, antes de expandir a atuação para todo o ciclo de gestão de talentos.
A trajetória do fundador ajuda a explicar o caminho. Ex-executivo de RH na Stone Pagamentos, Toth é mestre em Psicologia Organizacional pela Columbia University e mestre em Ciência de Dados e Inteligência Artificial por Harvard, combinação incomum em um mercado no qual quem entende de gente raramente entende de dados, e vice-versa. Foi esse rigor científico que manteve a empresa fora de duas ondas do setor de avaliação comportamental, a dos assessments gamificados e a da análise de perfil por redes sociais, por falta de evidência científica. "Teste psicométrico é uma coisa técnica. Não é algo que um startupeiro do Vale do Silício resolve num fim de semana", diz.
Com a inteligência artificial, a conclusão foi oposta. Depois da última edição da SIOP, maior conferência de psicologia organizacional do mundo, em abril deste ano, a leitura da companhia foi de que a tecnologia havia amadurecido o suficiente para operar sem perda de validade. Foi o que motivou a decisão de reconstruir a plataforma do zero.
Por trás do lançamento, a companhia sustenta a tese de que o RH sempre quis fazer um trabalho estratégico, mas raramente teve meios para isso, especialmente nas empresas pequenas e médias, onde a área opera com equipe enxuta.
Faltava tempo, porque o dia é consumido pela operação e o trabalho de maior impacto fica para “quando der”. Faltava método, porque uma pesquisa de clima que serve para decidir algo não é um formulário qualquer. E faltava contexto de negócio, porque cruzar dados de gente com a realidade da empresa exige juntar informação espalhada em cinco sistemas. São recursos que a empresa grande consegue comprar, mas as menores, não.
Ao montar o processo e recomendar o caminho, a IA devolve à área o tempo, o método e o contexto que sempre faltaram para operar em alto nível. Toth cita alguns exemplos do que isso destrava: agir no momento em que a questão aparece, chegar à diretoria com planos de ação em andamento em vez de problemas em aberto, antecipar riscos de saída antes que virem pedido de demissão e conectar critérios que hoje vivem isolados, como contratação e desempenho.
"O que mais escuto nossos clientes celebrarem é quando finalmente conseguem entregar algo que nunca tinham conseguido antes: aplicar pesquisas de forma mais frequente, o programa de desenvolvimento que não saía do papel", conta. "Processos mais rápidos têm valor, mas o que muda o jogo para o RH é olhar as pessoas como um todo e conectar essas informações para resolver problemas reais do negócio”.
A mudança não fica restrita ao RH. As lideranças da empresa também contam com uma interface dedicada, onde encontram reunido em um só lugar tudo o que precisa ser feito em relação ao time: avaliações ou pesquisas que precisam responder, os pontos de atenção sinalizados na equipe, os planos de desenvolvimento em andamento e as ações que dependem da sua aprovação. É o que permite ao líder entender o clima da própria equipe, preparar uma conversa de desempenho ou acompanhar a evolução de alguém sem depender da agenda do RH.
O ganho de tempo aparece em números. Uma pesquisa de clima que levava até 120 minutos fica pronta em cerca de cinco; uma avaliação de desempenho, que normalmente exige rodadas de calibração entre gestores e comitês, tem o tempo de montagem reduzido em até 97%; e relatórios que dependiam de consolidar dados de várias origens saem em menos de cinco minutos.
Toth reforça, porém, que a métrica não é o ponto principal do relançamento. "O que estamos tentando fazer não é apenas automatizar tarefas", afirma. "É mudar o patamar do que a profissão consegue entregar. Pensa que agora você vai ter uma área de gente muito boa, sem depender de uma estrutura que hoje só a empresa grande consegue montar. Imagine que cada pessoa do seu RH tem uma equipe robusta ao lado dela, trabalhando o tempo inteiro. Onde ela está? Ela está no sistema", explica o executivo.
Na leitura dele, encurtar o tempo de montagem de um processo, diz, é a parte fácil. O mais difícil, e o que a empresa afirma ter perseguido nos últimos anos, é dar à área ferramentas para atuar como a diretoria espera: com dados, método e visão de negócio.
A urgência da Mindsight em lançar essa nova versão tem respaldo em um levantamento próprio, feito com mais de 70 profissionais e líderes de RH no Brasil: enquanto 37% das empresas já têm alguma iniciativa de IA em execução, apenas 18% dos times de RH chegaram a esse estágio.
O que trava esses profissionais, mostra a pesquisa, não é resistência à tecnologia. É a insegurança sobre o caminho: 53% dizem temer não estar escolhendo a ferramenta certa, 58% afirmam que o que mais ajudaria, antes de qualquer decisão, é ver casos reais de empresas que já passaram por isso, e 40,5% temem errar na governança, tratamento de dados e LGPD.
Esse último ponto, segundo a Mindsight, foi tratado na arquitetura da nova solução, garantindo privacidade e rastreabilidade: nenhuma informação sensível fica retida pela IA nem alimenta modelo de terceiros, e o dado da empresa continua sendo da empresa. O sistema lê e interpreta o que precisa para trabalhar, mas não altera, move ou exclui nada sem uma ação do usuário.
A dor mais citada por esse grupo, porém, ainda é a mais elementar: automação de tarefas administrativas repetitivas. Tomado isoladamente, esse dado poderia sugerir que a expectativa do RH brasileiro com inteligência artificial é só alívio operacional.
Para a Mindsight, não é bem assim: resolver o que consome tempo hoje é o que abre espaço para o trabalho que, segundo Toth, só um ser humano sabe fazer.
A nova versão já está disponível e os interessados podem agendar uma demonstração pelo site da Mindsight, em que um especialista apresenta a plataforma aplicada ao contexto da própria empresa.
O levantamento completo com o panorama do uso de IA no RH brasileiro está disponível neste link.