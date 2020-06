Guide se prepara para estreia de novo escritório em São Paulo

A corretora de valores Guide Investimentos faz os ajustes finais para a estreia de seu segundo escritório na cidade de São Paulo. A inauguração deve ocorrer em julho.

Localizado no bairro Sumaré, o prédio de 2.245 m² fica a cerca de vinte minutos da sede da empresa, que será mantida no Itaim Bibi. O novo espaço irá comportar até 300 colaboradores.

Com arquitetura que busca fugir do estereótipo do mercado financeiro, o local recebeu o nome de “Guide Lab”. Preparado para ser o centro inovação da corretora, o ambiente tem foco em espaços compartilhados e valoriza a informalidade no processo de formação de novas ideias.

“Queremos que, desde o início até a implementação, todas as áreas compartilhem o máximo de conhecimento, trazendo também agilidade aos processos”, conta Fernando Cardozo, presidente da Guide

Além do setor de tecnologia, a parte operacional da Guide deve se mudar para o novo endereço. A corretora também pretende compartilhar o Guide Lab com assessores de investimentos e clientes, além de abri-lo para visitação.