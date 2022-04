Governo pede esclarecimentos sobre segurança do Kinder Ovo no Brasil

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, notificou a italiana Ferrero Rocher sobre a situação do chocolate Kinder Ovo no Brasil.

As informações são da revista VEJA e do jornal O Globo.

O caso surge após a Bélgica fechar fábrica da Kinder no país na semana passada diante de um surto de salmonella, enquanto outros países também têm recolhido os produtos das prateleiras. O grupo Ferrero também estendeu o "recall" para EUA e Argentina na ocasião, mas a medida não chegou ao Brasil.

O Brasil não está envolvido no recall porque a Ferrero tem produção própria, segundo informou a companhia.

O produto afetado na Europa é vendido no Brasil como Kinder Surprise.

O pedido da Senacon acontece diante do caso na Europa, segundo a secretaria.

"No país europeu, o fabricante Ferrero realizou o recall e retirou os produtos das prateleiras dos estabelecimentos para evitar a contaminação de outras pessoas. Segundo a Food Standards Agency (FSA), da Grã-Bretanha, o recall afeta os ovos Kinder Surprise simples e múltiplos", afirmou a Senacon.

