Frases Dia do Empreendedor: 20 mensagens inspiradoras para celebrar a data

Nesta quarta-feira, 05 de outubro, é comemorado o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa (MPE), também conhecido como Dia do Empreendedor. A data visa valorizar as companhias que hoje representam 30% do PIB brasileiro e que são responsáveis por cerca de 70% das contratações formais no país, de acordo com os dados do Caged.

Quando é o Dia do Empreendedor?

O Dia do Empreendedor é celebrado no 5 de outubro. A data é, na verdade, uma homenagem à criação do Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei nº 9.841/1999.

Frases para o Dia do Empreendedor

A vida de empreendedor não é nada fácil, e há muitos momentos em que a vontade de desistir de tudo aparece com força. Nessas horas, é sempre bom poder contar com a sabedoria de quem já alcançou o sucesso.

Pensando nisso, separamos 20 frases inspiradoras para empreendedores. São falas de personalidades como Walt Disney, Bob Dylan, Thomas Edison e Truman Capote que podem incentivar e motivar você, empreendedor, a continuar.