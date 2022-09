Franquia de moda infantil Kookabu inaugura segunda unidade em São Paulo

A franquia de moda infantil Kookabu inaugura nesta terça-feira, 13, uma nova unidade no Shopping Center Norte, em São Paulo. Lançada oficialmente em junho na ABF Expo Franchising, a rede de franquias foi desenvolvida pelo Grupo Brascol, maior distribuidor de moda bebê e infantil do Brasil, e promete uma experiência de compra imersiva.

Com o objetivo de oferecer produtos que possam acompanhar todo o processo de crescimento da criança, a Kookabu oferece coleções setorizadas que atendem desde a composição do enxoval, moda bebê que inclui conjuntos para o dia a dia e acessórios de berço, e artigos direcionados para meninas e meninos que seguem as últimas tendências de moda adaptadas às características de desenvolvimento desse período.

A marca também oferece acessórios exclusivos como calçados, tênis, sandálias, babuches e meias, entre outros itens.

Campanhas inclusivas

Uma das principais características da marca é promover, através de suas campanhas promocionais e materiais de ponto de venda, valores como inclusão, diversidade e pertencimento.

Para o lançamento da temporada Primavera-Verão/2022, por exemplo, a marca apostou no slogan "Porque todo pequeno humaninho faz a diferença" que busca reforçar junto aos públicos-alvo a importância da moda como uma ferramenta para o desenvolvimento da autoestima das crianças em toda sua diversidade.

Todo o material produzido contou com a participação de crianças portadoras de síndromes e necessidades especiais com o objetivo de aumentar a visibilidade e estimular o olhar para as singularidades humanas e contribuir para a inclusão e autoestima infantil.

“Nosso principal objetivo no desenvolvimento da marca foi agregar novos valores aos conceitos tradicionais do segmento de moda infantil, incluindo referências e estímulos que possam fazer diferença no desenvolvimento das crianças e no seu entendimento e respeito em relação ao mundo diverso em que vive”, explica Carlos Eduardo Padula, CEO do Grupo Brascol e responsável pela rede de franquias Kookabu.

Expectativas

A rede de franquias foi desenvolvida pelo Grupo Brascol, maior atacadista brasileiro de roupas e artigos para bebês e moda infanto juvenil. Fundada há 33 anos por uma família libanesa, o negócio conta com uma mega loja atacadista de 11 mil metros quadrados no bairro do Brás, maior polo de vestuário do estado de São Paulo.

"Nossos diferenciais, que incluem a possibilidade de franquia multimarca, estoque adaptável às diferentes regiões e rápida reposição, aliados ao know how do Brascol, maior distribuidor de moda infantil do Brasil, foram fundamentais para conquistar esse empreendedor que busca um negócio seguro em um setor em franco crescimento", completa Padula.

A expectativa é de que a rede de franquias Kookabu tenha 17 lojas dentro dos próximos 12 meses.

Kookabu - Franquia

Início da expansão por franquia: 2021

2021 Investimento total aproximado: entre R$ 350 e R$ 400 mil (dependendo do ponto e do tamanho da loja);

entre R$ 350 e R$ 400 mil (dependendo do ponto e do tamanho da loja); Taxa de Franquia : R$ 60 mil;

: R$ 60 mil; Royalties: 5% sobre faturamento

5% sobre faturamento Fundo de propaganda: 1,5% sobre faturamento

1,5% sobre faturamento Área mínima de uma unidade : a partir de 40 metros quadrados (shoppings e centros comerciais)

: a partir de 40 metros quadrados (shoppings e centros comerciais) Número mínimo de pessoas na operação : 5

: 5 Faturamento médio por unidade : entre R$ 140 a R$ 150 mil

: entre R$ 140 a R$ 150 mil Lucratividade: entre 10% e 15%

entre 10% e 15% Prazo de retorno do investimento: entre 30 e 36 meses após a abertura do negócio

