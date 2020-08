Focada em idosos, Prevent Senior começa a atrair os mais jovens

A operadora de planos de saúde Prevent Senior, focada no público idoso, está conquistando os mais jovens. O número de beneficiários com 50 anos ou menos cresceu 40% este ano, em comparação com 2019. Até junho de 2020, a operadora tinha 44.224 beneficiários nessa faixa etária, ante 31.531 até junho de 2019.

O crescimento nesse público é bem maior do que o do total de beneficiários, que foi de 441.342 em 2019 e foi para 480.036 até junho de 2020, alta de 8,7%. A alta ocorre mesmo que os preços para beneficiários mais novos não sejam tão atrativos.

“Os valores que praticamos para quem está abaixo de 49 anos são até um pouco acima do mercado, porque nosso foco está nos idosos”, afirma o diretor médico da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Junior. O plano básico para pessoas entre 0 e 18 anos, por exemplo, sai por 251,77 reais; para a faixa etária dos 39 a 43 anos, fica em 499,83 reais.

Para o executivo, a explicação está na propaganda boca a boca, principalmente entre os familiares dos beneficiários. “Quem vende nosso plano é o beneficiário que passa pelo atendimento e faz propaganda. E aí o filho do paciente vê o tratamento e percebe que o pai recebe melhor atendido do que ele, que é mais novo e usa menos o seu plano de saúde. Muitas famílias passaram a nos procurar”, afirma.

Outra explicação, segundo Junior, está no foco da operadora na atenção primária e na prevenção. De acordo com o executivo, os filhos dos beneficiários observam as doenças de seus pais e entendem que eles têm chances consideráveis de desenvolver o mesmo quadro no futuro. “Ele sabe que vai evoluir do mesmo jeito e quer fazer a prevenção”, afirma.

Apesar do crescimento em outras faixas etárias, o foco da operadora nos idosos continua. Assim como o foco na venda de planos individuais. A Prevent Senior trabalha apenas com essa modalidade, enquanto as grandes do setor focam principalmente nos planos empresariais, cujas regras de reajuste sã mais flexíveis.

Para o diretor, o modelo funciona como um seguro em momentos de crise como o atual. “Trabalhar com planos individuais nos dá segurança, porque não tenho perdas grandes de beneficiários, como as que podem ocorrer quando uma empresa encerra um contrato, por exemplo. Quem tem plano individual não quer sair de jeito nenhum”, diz.

A operadora teve faturamento de 2 bilhões de reais entre janeiro e junho de 2020, crescimento de 17% em relação ao mesmo período do ano passado, quando faturou 1,7 bilhão de reais.