Feira da ABF reúne mais de 400 franquias com modelos a partir de R$ 5.000

De negócios enxutos a partir de R$ 5 mil a operações robustas que exigem investimento superior a R$ 3 milhões, a ABF Franchising Expo 2025 reúne franquias para todos os bolsos — e para todo tipo de empreendedor. A maior feira de franquias do mundo começa nesta quarta-feira (25), no Expo Center Norte, em São Paulo, e deve atrair mais de 60 mil visitantes até sábado.

A 32ª edição do evento terá mais de 400 marcas expositoras, incluindo 115 estreantes. Em um momento de retomada acelerada do empreendedorismo e de crescimento do setor, a feira se consolida como vitrine para modelos mais acessíveis, formatos digitais e soluções automatizadas.

"A feira oferece uma oportunidade única para esses investidores explorarem modelos de negócios formatados, marcas reconhecidas e uma ampla gama de nichos de mercado, em meio a conteúdo e networking de alta qualidade", diz Tom Moreira Leite, presidente da entidade.

O mercado de franquias no Brasil iniciou 2025 com crescimento de 8,9% no primeiro trimestre, alcançando R$ 65,9 bilhões em receita, segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF). No acumulado dos últimos 12 meses, o setor teve um crescimento de 11,2%, atingindo R$ 278 bilhões, com todos os segmentos apresentando expansão. Entre os destaques estão Limpeza e Conservação (16,3%), Saúde, Beleza e Bem-Estar (14,9%) e Hotelaria e Turismo (14,7%).

Entre as tendências mais marcantes estão as franquias autônomas, de economia compartilhada, de estética, saúde e bem-estar, e o uso de Inteligência Artificial (IA) no gerenciamento de negócios. Além disso, a feira traz segmentos em alta, como franquias de lavanderias self-service, mercado PET, cafés e sorvetes, e inovações como automação residencial.

A seguir, confira 15 franquias que apresentam novos formatos de negócio na ABF Expo 2025:

GoldKo

A GoldKo é uma marca brasileira que une a tradição chocolatière de mais de 100 anos da família Kopenhagen Goldfinger com a inovação de criar produtos deliciosos e sem adição de açúcares. Presente em diversas cidades do Brasil, a GoldKo continua a crescer, levando seu conceito de prazer sem culpa a novos públicos. Esta é a primeira vez que eles participam do evento.

Investimento inicial: R$ 400 mil

Faturamento anual: até R$ 1,8 milhão

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

Fiuza - Convivência para Idosos

A Fiuza - Convivência para Idosos, nova iniciativa do grupo Terça da Serra e do Fundo SMZTO, é voltada ao público idoso com maior grau de independência. O modelo "day use" oferece atividades que estimulam a cognição, motricidade e socialização, promovendo a qualidade de vida. A Fiuza será oficialmente apresentada na ABF Expo 2025, com a expectativa de abrir 20 unidades até o final de 2025.

Investimento inicial: R$ 498 mil (incluindo taxa de franquia, capital de giro e implantação)

Faturamento médio mensal: R$ 111.320,00

Prazo de retorno: 18 a 30 meses

Havanna - Heladerias Argentinas e Cafeterias

A Havanna, referência em doce de leite e alfajores, expande suas operações no Brasil com o novo modelo de Heladerias Argentinas. A primeira unidade abriu em Porto Alegre (RS) em maio de 2025, e a marca já planeja abrir 60 novas lojas até o final do ano, com a meta de alcançar 400 unidades até 2027. O cardápio conta com 14 sabores exclusivos, como o Dulce de Leche com lascas de chocolate e o inédito Mar Del Plata.

Investimento inicial: R$ 320 mil (Heladeria), R$ 340 mil (Cafeteria Tradicional Loja), R$ 180 mil (Cafeteria Espresso)

Prazo de retorno: 15 a 18 meses (Heladeria), 16 a 23 meses (Cafeteria Tradicional Loja), 14 a 18 meses (Cafeteria Espresso)

Nutty Bavarian

A Nutty Bavarian, famosa por suas castanhas glaceadas artesanais, traz duas novidades para a ABF Expo 2025: um novo quiosque com café e uma colaboração inédita com a Criamigos. O novo quiosque, de 15 m², oferece um cardápio ampliado com castanhas, café, cappuccino, sorvetes, frozen, iced coffee, salgados e embalagens exclusivas para presente. A estrutura contará com uma área para até 6 pessoas, proporcionando mais conforto e experiência ao consumidor.

Investimento inicial: a partir de R$ 130 mil

Lucratividade: entre 12% e 15%

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Apolar Franqueadora

A Apolar Franqueadora, uma das maiores redes imobiliárias do Sul do Brasil, marcará presença na ABF Expo 2025 com três novos modelos de negócios e cinco opções de franquias. O investimento inicial varia entre R$ 60 mil e R$ 120 mil, com taxa de franquia entre US$ 5 mil a US$ 20 mil.

Investimento inicial: R$ 60 mil a R$ 120 mil (capital inicial + capital de giro)

Faturamento médio mensal: Não informado

Prazo de retorno: Não informado

Acolher e Cuidar Franchising

A Acolher e Cuidar Franchising, especializada em serviços domiciliares de saúde, participa da ABF Franchising Expo 2025 pela 4ª vez e comemora sua conquista do Selo de Excelência da ABF. A marca oferece três modelos de negócios: unidade fit, premium e home care, com investimento a partir de R$ 77 mil.

Investimento inicial: R$ 77 mil

Faturamento médio mensal: Não informado

Prazo de retorno: Não informado

Lavateria

A Lavateria, rede de lavanderias autosserviço, apresenta seu novo modelo Trailer na ABF Expo 2025, um formato mais compacto e acessível. O trailer móvel oferece flexibilidade, podendo ser deslocado para diferentes locais e eventos. A rede já conta com mais de 500 unidades em operação.

Investimento inicial: R$ 157.950,00

Faturamento médio mensal: Não informado

Prazo de retorno: Não informado

Óticas Diniz

Com mais de 1.185 unidades no Brasil, as Óticas Diniz se destacam pela sua ampla rede de lojas e pela inovação constante. A grande novidade da marca é o lançamento do modelo de loja Slim, que oferece um formato mais compacto e acessível.

Investimento inicial: R$ 150 mil (Slim), R$ 250 mil (Clássico e Prime)

Faturamento médio mensal: R$ 110.000,00

Prazo de retorno: Não informado

Vaapty

A Vaapty, líder no segmento de intermediação de venda de veículos em 40 minutos, conta com 350 unidades no Brasil e projeta faturar R$ 2,2 bilhões em 2025. A marca apresentará seu novo modelo de negócios durante a ABF Expo 2025, além de consolidar o Grupo VA, que traz soluções financeiras inovadoras e ferramentas cautelares baseadas em inteligência artificial, visando otimizar a experiência do franqueado.

Investimento inicial: R$ 129.990 (modelo Check Point)

Faturamento médio mensal: Não informado

Número de unidades: 350

Bella Capri

A Bella Capri é uma franquia de pizzarias que, em 2024, faturou R$ 76 milhões e vendeu 1 milhão de pizzas. A marca foi fundada em Mirassol (SP) por Nivaldo Covizzi, mas foi profissionalizada quando seu irmão Guto, que havia trabalhado em empresas como Americanas e Carrefour, entrou para o negócio em 1999.

A entrada de Guto impulsionou a expansão da pizzaria, que agora conta com 55 unidades. A Bella Capri também desenvolveu seu próprio app, que representa 70% das vendas.

Investimento inicial: R$ 789 mil (Mini-Tradizione)

Faturamento médio mensal: Não informado

Prazo de retorno: Não informado

Mercadão dos Óculos

Com cerca de 750 unidades, o Mercadão dos Óculos é uma das maiores redes de óticas do Brasil e se destaca pela acessibilidade e qualidade em produtos ópticos. Fundada em 2012, a marca apresenta vários modelos de negócios, incluindo contêinerer, que oferece um investimento inicial a partir de R$ 99 mil.

Com esse modelo, o franqueado pode operar em locais de grande circulação, como bairros residenciais e postos de gasolina, com estrutura "plug and play" e retorno acelerado. O Mercadão dos Óculos também está se expandindo internacionalmente, com planos de abrir 10 unidades em Portugal até o final de 2025.

Investimento inicial: R$ 99 mil (modelo contêiner), a partir de R$ 170 mil (Super Fit)

Faturamento médio anual: R$ 410 mil (modelcontêinerer), R$ 600 mil (Super Fit), até R$ 1 milhão (modelo Tradicional)

Prazo de retorno: 10 a 18 meses

Todomoda

A Todomoda, marca argentina de acessórios femininos, iniciou suas operações no Brasil em 2019 e atualmente conta com 10 lojas em São Paulo. Em 2025, a marca formalizou uma joint venture com a Morana para expandir sua presença no país e também levar a marca a mercados internacionais. Com mais de 600 lojas na América do Sul, a Todomoda planeja abrir 15 novas unidades no Brasil ainda em 2025. A marca tem como foco o público jovem, com um portfólio de 8 categorias de produtos e um modelo de loja dinâmico e divertido.

Investimento inicial: R$ 555 mil

Faturamento médio mensal: R$ 130.000,00 a R$ 150.000,00

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

Lucratividade: 10% a 12%

FrogPay

A FrogPay é uma fintech brasileira especializada em soluções de pagamento e participa da ABF Franchising Expo 2025 pelo segundo ano consecutivo. A empresa oferece soluções voltadas para micro, pequenos e médios empreendedores, incluindo maquininhas de pagamento (Frogzinha, FrogS920, FrogSmart e L300), o sistema FrogPDV (um ponto de venda intuitivo) e a solução FrogRecorrência para cobranças automáticas. Com 168 franquias em operação no Brasil, a FrogPay se destaca por oferecer um ecossistema completo e eficiente para os franqueados.

Investimento inicial: a partir de R$ 5.000

Faturamento médio mensal: Não informado

Prazo de retorno: 3 meses (média)