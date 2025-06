Como Burger King, Buddha Spa e MoveEdu usam IA e marketing criativo para expandir suas franquias

Em um cenário cada vez mais dinâmico, onde as tecnologias e as demandas dos consumidores evoluem rapidamente, as franquias que não se reinventam ficam para trás. Durante o Franchising Summit Brasil 2025, realizado entre os dias 23 e 24 de junho, empresas como Burger King, Buddha Spa e MoveEdu destacaram como estão utilizando inteligência artificial, marketing criativo e novos modelos de gestão para se manterem relevantes.

O mercado de franquias no Brasil iniciou 2025 com crescimento de 8,9% no primeiro trimestre, alcançando R$ 65,9 bilhões em receita, segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF). No acumulado dos últimos 12 meses, o setor teve um crescimento de 11,2%, atingindo R$ 278 bilhões, com todos os segmentos apresentando expansão. Entre os destaques estão Limpeza e Conservação (16,3%), Saúde, Beleza e Bem-Estar (14,9%) e Hotelaria e Turismo (14,7%).

A expectativa é que o setor continue a crescer, impulsionado pela inovação e pela adaptação às novas tendências de consumo, como a digitalização e a personalização dos serviços.

Para Décio Pecin, CEO do CNA+ e vice-presidente da ABF, a inovação é essencial para o futuro do setor. "Não podemos mais falar de inovação como algo opcional. Ela é fundamental para que as franquias continuem crescendo e se adaptando às novas exigências do mercado. As marcas que se arriscam e buscam transformar sua operação têm um potencial muito maior de se destacar e prosperar no longo prazo."

Confira, a seguir, como essas três franquias implementam inovação em suas operações:

Burger King e o marketing criativo

O Burger King tem mostrado que, em um mercado saturado, a criatividade é essencial para se destacar. Giulia Queiroz, diretora de marketing do Grupo Zamp, explicou em seu painel como a marca tem se utilizado da inovação para enfrentar os desafios do mercado. A campanha “Pix de Centavo”, que enviou Pix de 1 centavo para os clientes cadastrados no Clube BK, gerou mais de 35 milhões de transações e ainda conquistou um prêmio no Festival de Cannes.

“Para o Burger King, inovação não é uma opção, é uma necessidade”, afirmou Queiroz. Ela destacou que, com um orçamento de marketing inferior ao de seus principais concorrentes, a marca precisa ser ainda mais criativa para gerar resultados.

A campanha foi uma forma de gerar tráfego e engajamento com um orçamento enxuto. Além disso, Queiroz enfatizou o uso da base de dados do Clube BK para personalizar a comunicação com os clientes.

Além da ação do Pix, o Burger King continua a integrar a inovação à sua comunicação, como em outras campanhas ousadas e criativas, como a do "Corno Drive-Thru", que também gerou grande repercussão. “Criatividade é um caminho para a eficiência. Quando a necessidade é grande, a inovação se torna a solução real para qualquer desafio”, completou.

Buddha Spa com novos modelos

O Buddha Spa, com mais de 140 unidades, está revolucionando o mercado de bem-estar no Brasil ao combinar inovação tecnológica com uma experiência única para seus clientes. Gustavo Albanese, CEO da rede, destacou no evento como a empresa tem investido em tecnologia para melhorar a experiência do consumidor e otimizar suas operações.

“Inovação não é apenas sobre usar novas tecnologias, mas como elas se conectam à experiência do cliente e aprimoram nossa operação”, diz Albanese.

A rede também tem investido no e-commerce de vouchers, ampliando o relacionamento com os consumidores e criando novas fontes de receita para os franqueados. Essa combinação de qualidade e tecnologia não só fortalece a marca, mas também redefine o conceito de bem-estar, atraindo um público cada vez mais exigente.

Albanese também apresentou o modelo de unidades híbridas, uma solução estratégica para a expansão da rede. Nesse modelo, a franqueadora investe entre 51% e 65% das operações, enquanto o franqueado é responsável pela gestão diária da unidade. Esse formato permite que franqueados com bom histórico na rede, mas sem capacidade de investimento inicial total, possam abrir novas unidades, reduzindo o risco e ampliando as oportunidades de crescimento.

“Esse modelo é uma solução mais acessível para franqueados qualificados, permitindo que eles se beneficiem do suporte financeiro da franqueadora para crescer dentro da rede”, diz o CEO.

MoveEdu: IA para personalizar a jornada do cliente

A MoveEdu está liderando a inovação no setor educacional, utilizando a inteligência artificial (IA) para transformar a forma como a empresa interage com seus alunos. Aline Lima, responsável pelo marketing da rede, detalhou em seu painel como a MoveEdu tem integrado a IA ao seu CRM (Customer Relationship Management), criando uma jornada de vendas mais personalizada e eficiente. A implementação dessa tecnologia não só otimizou o processo de vendas, como também aumentou a precisão na conversão de matrículas e reduziu custos operacionais.

“A inteligência artificial não só agiliza o processo de vendas, mas também traz mais precisão e eficiência para nossa operação”, afirmou Aline.

A IA tem automatizado o agendamento de leads e personalizado a comunicação com os alunos, garantindo um fluxo contínuo de interações adaptadas a cada perfil. O sistema permite que os franqueados ajustem suas estratégias de captação, oferecendo uma experiência mais direcionada de acordo com as necessidades locais.

Além disso, a MoveEdu está utilizando a IA para reduzir o tempo de resposta nas interações com os leads. A implementação de chatbots e recursos automatizados garante que as dúvidas dos alunos sejam respondidas quase em tempo real, melhorando a experiência e aumentando as taxas de conversão.

“A personalização vai além da interação direta com os leads. A IA nos permite analisar o comportamento dos alunos e oferecer cursos ou conteúdos específicos antes mesmo de a demanda se manifestar”, explicou Aline.

