Fatal Model nega abertura de capital: "sem qualquer tipo de intenção de oferta pública por ora"

Nos últimos dias, a revelação de um pitch deck da Fatal Model para a captação de R$ 50 milhões, com cotas a partir de R$ 5 milhões, movimentou as redes sociais. As mentes mais criativas foram longe e começaram a pensar em potenciais tickers - os códigos que representam as empresas na bolsa de valores. Impublicáveis.

Procurada pela EXAME, a plataforma de acompanhantes negou a abertura de capital. “Diante dos rumores acerca da possibilidade de IPO na bolsa de valores, comunicamos que o Fatal Model é uma empresa privada nacional constituída sob o formato de ‘responsabilidade limitada’, sem qualquer tipo de intenção de oferta pública por ora”, afirmou em nota. Veja a íntegra no fim do texto.

Como a estratégia da Fatal para se destacar no mercado

A empresa foi criada em 2016, em Pelotas, cidade do Rio Grande do Sul, e tem ganhado nos últimos dois anos após iniciar uma estratégia de patrocínio a clubes e campeonatos de futebol.

Em 2023, terminou como a marca com o maior número de patrocínios a clubes da série B, oito no total. No ano, a empresa investiu R$ 10 milhões em marketing esportivo e calcula um retorno em mídia espontânea em mais de R$ 30 milhões, com toda a repercussão gerada com os anúncios.

Este ano, fechou a renovação com o campeonato carioca e anunciou patrocínio inédito ao gauchão. Entre os clubes, tem acordos com Ipatinga, Tombense, Patrocinense e Uberlândia, todos de Minas Gerais; Ponte Preta, de São Paulo; e Vitória, da Bahia.

Quanto a empresa tem crescido

Com o clube nordestino, negocia também o naming rights do estádio Barradão. Na proposta inicial, a Fatal Model ofereceu o pagamento de R$ 100 milhões pelo uso do nome Arena Fatal Model Barradão por um período de 10 anos.

Antes da entrada no futebol, a marca patrocinava podcasts, como o Inteligência Ltda e o Flow. A mudança nas ações de maketing ajudou a angariar um novo público.

Dados da SemRush mostram que o tráfego no site aumentou em 43%, saindo de uma média mensal de 43,6 milhões para 62,2 milhões de visitas.

A Fatal também sentiu uma alta na base de anunciantes, como são chamadas as mulheres, homens, travestis e transexuais que usam a plataforma para oferecer os seus serviços. Ao final de 2023, tinha mais de 32.000 pessoas cadastradas contra 27.000 no início do ano.

Com todas essas movimentações, quem mais cresceu foi o faturamento da empresa, 124% de um ano para o outro. A empresa pulou para uma receita de 85 milhões de reais em 2023. Em 2024, prevê superar a barreira dos R$ 100 milhões pela primeira vez.

Apesar de comunicar que a abertura de capital não está no horizonte, a empresa informou que tem recebido sondagens por pessoas interessadas em investir no negócio. "...temos sido abordados por instituições financeiras de primeira linha, investidores privados e outros agentes interessados em participar de nossa jornada de sucesso".

Quem comanda a Fatal Model

O rosto mais conhecido da Fatal é da Nina Sag, acompanhante, diretora de comunicação, porta-voz da empresa, mas a plataforma foi criada por outros três profissionais. Como atuam em outros mercados, o trio evita aparecer na linha de frente do negócio.

Em bancos de dados sobre empresas, aparece o nome de Jean Felipe Garcia Quadro. Ele também é cofundador da Atlas Tecnhologies, startup criada com Marcelo Goebel Machado em 2016 e dedicada ao mercado de desenvolvimento de softwares.

No Linkedin, Quadro se apresenta como cofundador da Melhor Envio, empresa aberta em 2015 e vendida para a Locaweb em 2020 pelo valor de R$ 83 milhões.

O profissional ainda está ligado ao ecossistema de inovação, com presença em redes como a aceleradora Wow, Bossa Nova Invest e Ace Startups.

Comunicado da Fatal Model:

"Diante dos rumores acerca da possibilidade de IPO na bolsa de valores, comunicamos que o Fatal Model é uma empresa privada nacional constituída sob o formato de “responsabilidade limitada”, sem qualquer tipo de intenção de oferta pública por ora.

Com o crescimento expressivo do Fatal Model no último ano, impulsionado principalmente pelas estratégias de marketing no mundo do futebol, temos sido abordados por instituições financeiras de primeira linha, investidores privados e outros agentes interessados em participar de nossa jornada de sucesso.

Nosso sucesso nos motiva a fortalecer ainda mais nossa presença no mercado e a consolidação de parcerias duradouras, além de ampliar o conhecimento da sociedade em relação aos valores da plataforma: Respeito, Segurança e Dignidade para os profissionais do mercado de acompanhantes."